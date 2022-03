Die neuen Töne von Olympiasiegerin Miriam Welte

per Mail teilen

Es sind die neuen Töne von Bahnrad-Olympiasiegerin Miriam Welte. Nach Beendigung ihrer aktiven Karriere hat sie jetzt wieder mehr Zeit für ihre Leidenschaft abseits der Radrennbahnen. Mit einem außergewöhnlichen Podcast sorgt die Pfälzerin zudem für ganz besondere Hörerlebnisse.

"Mein Name ist Marie Jacquot - und ich bin Dirigentin! Mein Name ist Miriam Welte - und ich bin Bahnrad-Olympiasiegerin!" So beginnt die neueste Folge des Podcasts "Dein Weg. Dein Ziel" des Radiosenders BR Klassik. Alle zwei Wochen erzählen die Musik- und die Sport-Größe über die Besonderheiten ihrer Metiers, die so unterschiedlich scheinen und doch viel gemeinsam haben. "Zum Beispiel Teamwork, Leidenschaft, Ehrgeiz", sagt Miriam Welte. "Und auch unsere Entwicklung", ergänzt Marie Jacquot. "Denn Miriam hat mit Musik angefangen und ist Profisportlerin geworden. Ich habe mit Tennis angefangen und bin Profimusikerin geworden."

Mit Musik zum Erfolg

Als Kind lernte Miriam Welte erst Flöte, dann Geige und Klavier kennen. Erst danach entschied sich die talentierte Sprinterin für den Leistungssport, wurde Europa- und Weltmeisterin. Ihr Karriere-Höhepunkt: Olympiasieg im Teamsprint 2012 in London zusammen mit Kristina Vogel. "Auch als Sportlerin habe ich Klavier gespielt", erzählt sie exklusiv in der Reihe "Nah Dran" von SWR Sport. Mit der Musik habe sie im stressigen Trainings- und Wettkampf-Alltag den Kopf freibekommen. "Du kannst abschalten und das, was um Dich herum ist, komplett vergessen."

"Ich will was zurückgeben"

Vor zwei Jahren beendete die ehemalige "Sportlerin des Jahres" von Rheinland-Pfalz ihre Karriere, die lange Zeit auch geprägt war durch die Förderung bei der Landespolizei. Dort ist die Hauptkommissarin weiterhin aktiv: Als Mitarbeiterin der Medienabteilung, zum Beispiel für Dokumentationen und Image-Kampagnen der Polizei. Doch die 34-Jährige bleibt auch dem Sport treu, hat sich beim Landessportbund Rheinland-Pfalz zur Vize-Präsidentin Leistungssport wählen lassen. Erst Athletin, dann Funktionärin - warum dieser Schritt? "Weil ich was zurückgeben wollte. Denn ich habe so viele Jahre profitiert von der super Förderung durch den LSB und die Sporthilfe", sagt sie. Ihre Kompetenz als ehemalige Hochleistungs-Athletin gibt sie nun weiter an nachfolgende Sport-Generationen. "Das versuch ich jeden Tag und ich glaube, dass wir da Gutes erreichen können."

Voller Terminkalender

Dass sie "nebenher" auch noch als Promi-Radlerin Gutes erreicht - zuletzt bei einer Benefiz-Radtour von Ex-Profi Heinz Betz in Öschelbronn - und sich mit ihrer Familie auch um das erfolgreiche Bahnrad-Team Rheinland-Pfalz kümmert, beschert ihr einen proppenvollen Terminkalender. Umso mehr genießt sie gelegentliche "Sitzungen" am Klavier. Was gibt ihr das Musizieren? "Dass man mit seinen Händen Klänge erzeugen kann. Für mich ist es eine Liebe zur Musik, mit der man seine Gefühle ein Stück weit ausdrücken kann." Miriam Welte - zweifellos eine Frau, die auch nach dem aktiven Sport die richtigen Töne anschlägt.

Zum Nachhören: Podcast „Dein Weg. Dein Ziel“