Die "Amputierten-Kicker": Wenn aus Tragik neue Leidenschaft wird

Christian Heintz nennt es "modernes Scouting" und reist dafür durch ganz Deutschland. Sein Job: Menschen mit Amputationen wieder das Fußballspielen zu ermöglichen. Sein Credo: "Man kann auch mit nur einem Bein mitten im Leben stehen".

Ein trüber Winter-Vormittag in Mainz. Christian Heintz trägt trotz der kühlen Witterung kurze Sporthosen. Seine Prothese unterhalb des rechten Oberschenkels ist nicht zu übersehen. Der 38-Jährige läuft zielstrebig auf die Uni-Klinik zu. "Uns hat ein Hilferuf erreicht von einem 24-jährigen Mann, der hat einen Unterschenkel bei einem Zug-Unfall verloren", erzählt Heintz. "Er ist leidenschaftlicher Fußballer". Christian Heintz formuliert bewusst im Präsens. Denn der Leiter des bundesweiten Projekts "Amputierten-Fußball im Verein" will dem jungen Mann helfen, trotz verlorenen Unterschenkels weiterhin Fußball zu spielen.

"Hadern bringt nichts"

Dann die erste Begegnung. Robin Menger sitzt im Rollstuhl, die Amputation liegt gerade mal drei Wochen zurück. Robin erzählt, was ihm passiert ist. Dass er feiern war mit einem Freund, dann mit dem Zug nach Hause will, im Mainzer Hauptbahnhof plötzlich das Gleis wechseln muss, leichtsinnigerweise aber über die Schienen läuft statt die Unterführung zu benutzen, vom Zug erwischt wird und das halbe Bein verliert. "Der Rest ist heil geblieben", sagt er – und lächelt. Robin denkt schon kurz nach der schweren Operation wieder positiv. "Hadern bringt ja nichts", sagt er, der seit seinem dritten Lebensjahr Fußball spielt und bei der SG Taunusstein-Orlen zudem ein engagierter Trainer ist. "Jetzt geht’s darum, nach vorne zu schauen".

Das Ziel: "Anpfiff Hoffenheim"

Christian Heintz hilft ihm dabei. "Jetzt geht es erstmal darum, Aufbau-Arbeit zu leisten". Dafür kommt sogar sein Freund Stefan Schmidt extra angereist, ebenfalls Unterschenkel-amputier und leidenschaftlicher Fußballer bei "Anpfiff Hoffenheim". Das ist der Club, in dem auch Christian Heintz aktiv ist. Robin bekommt von den beiden schon mal ein Trikot der Hoffenheimer geschenkt. Das Gespräch der drei Männer mit gleichem Schicksal und gleicher Leidenschaft ist von der ersten Minute an bemerkenswert offen. Stefan erzählt von seinen eigenen ersten Erfahrungen, als er mit nur noch einem Bein – dem linken - auf dem Platz stand: "Ich werde angespielt auf rechts, will instinktiv mit rechts den Ball weiterspielen – und der rutscht dann einfach unten durch. Ein ekliges Gefühl". Sie lachen. Und Robin hat jetzt ein Ziel: Möglichst bald mittrainieren in Hoffenheim.

Kicken als Lichtblick

Zwei Monate später: Christian Heintz sitzt in seinem Büro, wo er das Projekt "Amputierten-Fußball im Verein" organisiert. Es ist Teil des gemeinnützigen Vereins "Anpfiff ins Leben", unterstützt und finanziert unter anderem von der Dietmar-Hopp-Stiftung. "Ich bin Kümmerer", sagt Heintz, der 2010 nach einem Auto-Unfall zuhause in der Vulkaneifel, Knie und Unterschenkel des rechten Beins verliert. "Ich kümmere mich um Gewinnung neuer Fußballer. Es ist unser Bestreben, Menschen mit Amputation wieder eine sportliche Perspektive zu bieten. Das hat mir selbst damals vor zwölf Jahren nach meiner eigenen Amputation sehr geholfen. Als leidenschaftlicher Fußballer war da wieder ein Lichtblick, kicken zu können, auch wenn es nur mit einem Bein ist. Und das möchte ich gerne weitergeben".

"Ampu-Kicker-Bundesliga"

Neben "Anpfiff Hoffenheim" gibt es derzeit Amputierten-Fußballvereine in Düsseldorf, Braunschweig, bei Tennis-Borussia Berlin und beim Hamburger SV. Und auf eines ist Heintz besonders stolz: Dass es seit verganenem Jahr die Bundesliga der "Ampu-Kicker" gibt, wie sie sich selbst nennen. "Die wollen wir jetzt unbedingt weiterführen und fortentwickeln", formuliert Heintz mit leuchtenden Augen und lacht.

Fußball als Perspektive

Kurz danach geht die Tür auf: Robin Menger besucht ihn. Der 24-Jährige sitzt nicht mehr im Rollstuhl, sondern bewegt sich bereits sicher auf zwei Krücken. "Die Wundheilung läuft gut", erzählt er. "Ich habe demnächst einen Termin bei einem Orthopädie-Techniker, dann bekomme ich die Prothese und die Reha kann beginnen." Seinem Ziel, bald wieder kicken zu können, kommt er immer näher. "Fußball ist mein Leben", sagt er ganz unpathetisch und blickt zu Christian Heintz. "Dass ich wieder eine Perspektive bekomme, dafür bin ich unendlich dankbar".

60.000 Amputationen jährlich

Wie diese Perspektive aussieht, erfährt er Minuten später nebenan in der Trainingshalle – wenn auch erstmal nur als Zuschauer: Die Mannschaft von "Anpfiff Hoffenheim" macht sich warm, dribbelt, schießt, geht in Zweikämpfe, attackiert und freut sich über Tore. Genau wie im Training bei Nicht-Amputierten eben auch. Dieses Gemeinschafts-Erlebnis ist es, das Christian Heintz antreibt bei seinem Engagement. "60.000 Amputationen werden wohl jährlich durchgeführt in Deutschland. Unser jüngster Spieler ist neun Jahre alt, unser Ältester 60 Jahre alt. Jeder ist herzlich willkommen, mitzukicken".

Mit Krücken auf dem Bolzplatz

Christian Heintz lebt seinen Sport – auch privat. Wenn er mit den drei Jungs aus seiner Patchwork-Familie auf dem Bolzplatz hin- und hersprintet und seine Lebenspartnerin Jennifer das Quartett anfeuert, dann spielen Krücken und der fehlende zweite Fuß gar keine Rolle mehr. "Gemeinsam kicken zu können, das macht Spaß", strahlt der 38-Jährige. Er wird weiter dafür kämpfen, dass die Gesellschaft Menschen mit Amputationen genauso akzeptiert wie seine Familie ihn selbst: Nämlich ganz normal!