Am Sonntag werden im Baden-Badener Kurhaus traditionell die "Sportler des Jahres" gekürt. Für SWR-Sportreporterin Anna Klär ist die persönliche Mannschaft des Jahres in diesem Jahr der SC Freiburg. Ein Verein, der im Jahr 2022 über sich hinausgewachsen ist.

Die Enttäuschung - sie ist so groß. Fassungslos stehen am 21. Mai zehntausend Freiburg- Fans um mich herum und starren auf die Leinwand beim Public Viewing unweit des Europa Park Stadions. Als ob sie nur weiter hinschauen müssten, damit sich das Ergebnis ändert. Aber das tut es natürlich nicht: RB Leipzig besiegt den Sportclub im DFB-Pokalfinale. Ein Krimi, der sich erst im Elfmeterschießen entscheidet. Und ausgerechnet Kapitän und Freiburg-Urgestein Christian Günter ist einer, der daneben schießt.

Ein Erfolg trotz Niederlage

Zehntausende Freiburg-Fans sehen das auch im Olympiastadion. Zehntausende bleiben in Berlin und in Freiburg auf ihren Plätzen, um ihrer Mannschaft nach der Niederlage zuzujubeln. Millionen sehen die enttäuschten Spieler vor ihrer Kurve stehen, sehen, wie Christian Streich bei der Siegerehrung am Pokal vorbei läuft. Ein schwerer Abend für alle Freiburg Anhänger, aber sicherlich keiner zum Vergessen. Denn was sich für Mannschaft und Fans wie eine der größten Niederlagen anfühlen musste, ist eine Erfolgsgeschichte. Wie so vieles, was der Sportclub im Jahr 2022 erreicht hat.

Starke Bundesligasaison

Denn eigentlich gibt es ihn nicht: Den einen besonderen Sportmoment des SC Freiburg. Die Breisgauer haben ein ganz besonderes Sportjahr hinter sich. Da war nicht nur die überragende Spielzeit im DFB-Pokal, an deren Ende das erste Pokalfinale der Profis in der Vereinsgeschichte stand. Nein, der SC Freiburg mauserte sich auch in der Bundesliga zu einem Team, das plötzlich um die internationalen Plätze mitspielt. Bis zum letzten Spieltag der Saison 2021/22 kämpften die Breisgauer um die Champions-League- Teilnahme. Dass es am Ende "nur" der sechste Rang und damit "nur" die Europa League wurde, darüber war man in Freiburg vielleicht einen ganz kurzen Moment enttäuscht. Aber wirklich nur ganz kurz.

Der Sportclub ist ein Spitzenteam

Und die Saison war keine Eintagsfliege. Die Freiburger machen in der aktuellen Spielzeit genauso weiter. Spazieren problemlos durch die Vorrunde der Europa League, stehen in der Liga zwischenzeitlich an der Tabellenspitze, liegen zur Winterpause auf Platz zwei und sind ins Pokal-Achtelfinale eingezogen. Die in ihrer ersten Bundesliga-Saison 1993 liebevoll als Breisgau-Brasilianer bezeichneten Freiburger sind ein Spitzenteam geworden. Auch wenn sie das Wort am liebsten gar nicht hören wollen.

Meine Mannschaft des Jahres

Aber es sind nicht nur die großen Erfolge, die für mich die besonderen Sportmomente der Freiburger ausmachen. Es ist auch ein Matze Ginter, der im Pokalspiel gegen St.Pauli zum Helden wird. Es ist ein Christian Streich mit Tränen in den Augen beim Empfang nach dem verlorenen Finale. Es sind die vielen jungen Talente, die ihre Chancen in der Liga nutzen. Es ist das, was man sieht, wenn man die Freiburger erlebt: Ein Verein, der die Bodenhaftung nicht verliert.

Den Titel "Mannschaft des Jahres" würden sie deshalb wahrscheinlich gar nicht tragen wollen. Christian Streich würde bei einer möglichen Dankesrede vielleicht sogar auf andere Teams verweisen, die es sich aus seiner Sicht genauso verdient hätten. Für mich sind es aber trotzdem die Freiburger. Weil sie gezeigt haben, was möglich ist. Mit Teamgeist, Leidenschaft und Beständigkeit.