Das Heimspiel der TSG Hoffenheim am kommenden Samstag (15.30 Uhr) findet ohne Zuschauer statt. Auch in den meisten anderen Bundesländern bleiben die Ränge am Wochenende leer - nur nicht bei Union Berlin. Ein unnötiger Alleingang der Köpenicker, findet SWR-Sportreporter Thomas Bareiß.

Der Auftritt des Profifußballs in Deutschland vor dem Hintergrund der Coronakrise lässt sich gut mit dem schon etwas angestaubten Fußballzitat vergleichen: "Nimm Du ihn, ich hab‘ ihn sicher." Gladbach gegen Köln – ein Geisterspiel. Dortmund gegen Schalke – ein Geisterspiel. Für Dortmunds Oberbürgermeister Ulrich Sierau geht es da schließlich um Leben oder Tod für die Zuschauer. In der Hauptstadt sieht man das dagegen völlig entspannt. Union Berlin gegen Bayern München findet natürlich vor Publikum statt. Wo kommen wir denn dahin? Schließlich hat "Herr Spahn ja auch nicht empfohlen, dass BMW in Berlin die Produktion einstellt. Deshalb kann er auch nicht empfehlen, dass wir unseren Betrieb einstellen". So Unions-Präsident Dirk Zingler erfrischend pragmatisch gegenüber der Berliner Morgenpost. Sie verstehen sicher die Ironie?! "Hoffentlich nur eine Frage von Stunden, wann die anderen Schlafmützen nachziehen" Das ungewöhnliche Zeiten ungewöhnliche und auch nicht angenehme Maßnahmen erfordern, das hat Herr Zingler anscheinend nicht verstanden! Schließlich haben nicht von ungefähr mit Bayern, Bremen, Nordrhein-Westfalen und Schleswig Holstein vier Bundesländer ihren Kommunen untersagt Großveranstaltungen mit mehr als 1.000 Besuchern auszurichten. Es ist hoffentlich nur eine Frage von Stunden, wann die anderen Schlafmützen nachziehen werden. Da sage ich es doch mal frei nach den Worten von Horst Heldt: Der deutsche Profifußball handelt da konsequent inkonsequent. "Ich finde den Umgang mit dem Coronavirus konsequent inkonsequent." Sportdirektor Horst Heldt vom Bundesligisten 1. FC Köln Zugegeben - es ist vielleicht ein bisschen zu viel des Guten im Zusammenspiel von Politik, Gesundheitsämtern und Sportvereinen einen schnellen Konsens zu erwarten. Aber warum schafft nicht einfach der bestens durchorganisierte Fußball mit DFB und DFL an der Spitze Fakten und gibt von sich aus flächendeckend eine Richtung an seine Vereine weiter? Und die kann nur lauten: die Spiele der Bundesliga und der 2. Liga finden auf unbestimmte Zeit ohne Zuschauer statt. Der Rest von Europa schafft das ja schließlich auch.