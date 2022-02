So erlebt ein Kamerateam die Olympischen Winterspiele

per Mail teilen

Die Olympischen Winterspiele stehen ganz im Zeichen der Corona-Pandemie. Die Maßnahmen sind nicht nur eine Herausforderung für die Sportler, sondern auch für die Betreuer, Reporter und Kamerateams. Andreas Sanders und Marcus Simon schildern ihre Erfahrungen.

Die Olympischen Spiele sind für viele Sportfans ein Highlight. Bei keiner anderen Veranstaltung bekommen so viele Athletinnen und Athleten eine Bühne, auf der sie sich beweisen können. Damit diese Bühne für die Fans in Deutschland sichtbar wird, arbeiten viele Leute im Hintergrund an den TV-Übertragungen von ARD und ZDF.

Zu diesen Leuten gehören auch Andreas Sanders und Marcus Simon. Sie sind als Kamerateam seit über 20 Jahren im Einsatz und haben unter anderem auch bei den Winterspielen 2014 in Sotschi gedreht. Die Spiele in Peking sind auch für sie eine neue Erfahrung.

Tägliche Tests und wenige Freiheiten

Als Berichterstatter sind Sanders und Simon Teil der sogenannten "Olympia-Blase", dem "closed loop". Geimpfte Personen können so die sonst verpflichtende 21-tägige Quarantäne nach der Einreise umgehen. Innerhalb der Blase gelten jedoch strenge Regeln. "Wir müssen jeden Morgen Fieber messen und sagen, ob wir Husten, Schnupfen oder Heiserkeit haben", berichtet Sanders. Hinzu kommt ein täglicher PCR-Test. Zudem ist die Bewegungsfreiheit in der Blase stark eingeschränkt.

Als Kamerateam sind Sanders und Simon an verschiedenen Wettkampfstätten im Einsatz. Für den Transport nutzen sie den Shuttlebus-Service, der extra für die Olympischen Spiele eingerichtet wurde. Ein eigenes Auto ist aufgrund der Schutzmaßnahmen nicht erlaubt. Trotz des nahezu 40 Kilogramm schweren Equipments sei diese Situation aber erträglich, meint Sanders. Die Busse fahren regelmäßig und halten direkt vor dem Hotel und den Wettkampfstätten.

Die Arbeit bleibt gleich

Das fehlende eigene Auto ist der größte Unterschied zu anderen Großereignissen. Die arbeitstechnischen Abläufe seien ansonsten mit den Spielen in Sotschi zu vergleichen. "Bei der Arbeit selber sind wir nicht eingeschränkt", meint Sanders. "Bei jedem Großereignis kriegt man seine fest zugewiesenen Plätze, die man nach Möglichkeit nicht verlassen sollte." Auch deshalb spüren Sanders und Simon ein "Olympia-Feeling".

Von China sehen sie nichts

Auch wenn die Arbeit mit anderen Großereignissen vergleichbar ist, fehlt laut Sanders ein wichtiger Aspekt: Der Kontakt zu Land und Leuten. Die Personen in der "Olympia-Blase" sind streng von der chinesischen Bevölkerung abgetrennt. "Wir sind natürlich in erster Linie zum Arbeiten hier, aber sonst kann man sich immer mal für ein paar Stunden was anschauen", sagt Sanders.

Bei Spielen in Sotschi sei das noch möglich gewesen: "Wir sind in die Stadt gefahren und haben uns ein Museum angeguckt, sind in den Supermarkt gegangen oder haben mit den Russen gequatscht, so gut es ging", erzählt Sanders. "Wir haben einfach ein paar Eindrücke gesammelt. Das geht auch, wenn man einfach nur durch die Gegend fährt. Das alles geht hier halt nicht."

Am kommenden Sonntag steigen Sanders und Simon in den Flieger zurück nach Deutschland. Damit endet für sie ein weiterer Einsatz bei Olympischen Spielen. Ein olympischer Einsatz, der coronabedingt in besonderer Erinnerung bleiben wird.