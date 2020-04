per Mail teilen

Die Deutsche Fußball Liga hat ihr Konzept für einen möglichen Neustart der Bundesliga und der 2. Liga präsentiert. Prof. Dr. Michael Geißler, medizinische Geschäftsführer des Städtischen Klinikums Esslingen, nimmt es für SWR Sport unter die Lupe.

"Ich bin im Augenblick gesellschaftlich, politisch aber vor allem medizinisch noch dagegen, dass das im Augenblick gemacht wird", sagt Prof. Dr. Geißler im SWR-Gespräch:

Sind Geisterspiele aus Ihrer Sicht realistisch?

"Im Vergleich zu den anderen großen Ligen sind wir da sehr weit vorne. Obwohl die epidemiologische Situation in Deutschland alles andere als sicher ist. Wir befinden uns jetzt gerade in einer zaghaften Verbesserungsphase. Aus meiner Sicht ist es deshalb zu früh für einen großen Wirtschaftsbetrieb, Ausnahmen durchzuführen."

Wie gerecht sind die Ausnahmen für Profifußballer?

"Ich finde es schwierig, in dieser Situation, wo Ärzte und Pflegekräfte um Patienten kämpfen, ein Signal zu senden: derjenige, der das meiste Geld hat, bestimmt alles. Was ist denn mit der Individualgesundheit? Die Kinderspielplätze sind geschlossen. Es gibt keinen Vereinssport. Es gibt keinen Schulsport. Die Fitnessstudios sind zu. Wir alle sollen Mundschütze tragen z.B. beim Einkaufen. Also diese Vorbildfunktion finde ich ganz, ganz problematisch, dass wir alle streng die Ausnahmeregeln einhalten sollen, aber für die Fußballer werden Ausnahmen gemacht."

Was passiert, wenn Spieler positiv getestet werden?

"Das ist ganz klar die richtige Maßnahme, dass diejenigen, die Kontakt hatten mit diesem Spieler, in Quarantäne müssen. Das würde bei einer Kontaktsportart bedeuten, dass das gesamte Team zwei Wochen in Quarantäne muss. Dann bricht der Bundesliga-Spieltag wieder zusammen."

Ab wann ist wieder ein Normalbetrieb möglich?

"Es ist völlig klar, ein verfügbarer Impfstoff wird frühestens im nächsten Jahr kommen. Wir werden deshalb auch zu Beginn der neuen Saison keine Zuschauer im Stadion haben. Das ist definitiv epidemiologisch nicht zu erwarten. Es stellt sich die Frage: Wollen wir Geisterspiele, nur damit die TV-Gelder sprudeln? Das kann man vielleicht im Herbst machen, wenn sich die Situation in Deutschland stabilisiert hat. Sollte die zweite Welle des Virus nicht kommen, dann wäre ich bereit zu sagen, wir können ein bisschen zurück nur Normalität. Dann kann man auch über Geisterspiele nachdenken. Vielleicht könnte sich der Fußball bis dahin Gedanken machen, wie er den Gürtel etwas enger schnallt. Das wäre mein Vorschlag, anstatt der Bevölkerung jetzt das Gefühl zu geben, es ist alles normal. Das wäre für mich ein fatales Signal. Frei nach dem Motto: die Fußballer können spielen, dann ist das vielleicht draußen auch nicht mehr so ernst was die Politik vorgibt."