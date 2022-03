Ex-DFB-Präsident Fritz Keller: "Ich würde es wieder tun"

Ex-DFB-Präsident Fritz Keller freut sich auf einen Neuanfang beim Deutschen Fußball-Bund - ohne den bisherigen Vize-Präsidenten Rainer Koch. Im SWR-Interview spricht er über die Fehler seiner Amtszeit, sagt aber auch: "Ich würde es wieder tun."

Als Bernd Neuendorf am vergangenen Freitag zum neuen DFB-Präsidenten gewählt wurde, war Vorgänger Fritz Keller live per Videoschaltung dabei. Am Montag sagte Keller dazu im SWR: "Ich freue mich, dass Bernd Neuendorf die Chance erhält, einen neuen Anfang zu machen." Während Kellers Amtszeit habe es einige Treffen mit ihm gegeben, die sehr sympathisch verlaufen laufen seien. Mit Genugtuung verfolgte der 64-Jährige zudem, dass Vize-Präsident Rainer Koch nicht mehr Teil des DFB-Präsidiums ist. Im Vorfeld der Wahl hatte Keller in einem gemeinsamen Brief mit den Ex-Präsidenten Theo Zwanziger und Reinhard Grindel zum Ausdruck gebracht, dass ein Neuanfang beim DFB nur ohne Rainer Koch möglich sei: "Ich freue mich, dass sich die Delegierten entschlossen haben, einen anderen Weg zu gehen."

Große Wertschätzung empfindet Keller für die neue DFB-Vizepräsidentin Silke Sinning: "Sie war vorher von ihrem eigenen Landesverband in Hessen unter Druck gesetzt worden, nicht an der Wahl teilzunehmen." Der entscheidende Faktor für Sinnings Wahl sei gewesen, dass die Abstimmung geheim durchgeführt worden sei. Für die Zukunft des Verbandes hofft Keller nun auf "mehr Offenheit nach innen, nach außen und auf eine neue Fehler-Kultur."

Aufarbeitung des eigenen Rücktritts

Ende September 2019 war Keller zum Präsidenten des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) gewählt worden. Im Mai 2021 folgte der Rücktritt nach Zerwürfnissen mit diversen DFB Funktionären - u.a. mit Rainer Koch. Gegenüber Koch hatte sich Keller zu einem Vergleich mit dem Nazi-Richter Roland Freisler hinreißen lassen. "Ich habe da einen Fehler gemacht. Ich habe mich entschuldigt, und diese Entschuldigung wurde nie angenommen."

Sein Hauptfehler als DFB-Präsident sei gewesen, "dass ich allen Leuten vertraut und das Gute gesehen habe." Nichts anderes sei er aus seinem Familienunternehmen gewohnt gewesen. Mittlerweile ist der Winzer, Weinhändler und Gastronom "ehrlich froh, dass ich wieder mein wunderbares Leben hier am Kaiserstuhl genießen kann." Den DFB konnte er zwar in seiner Amtszeit nicht umkrempeln, aber er habe praktisch den Weg geebnet, dass jetzt in aller Freiheit der nächste Schritt gemacht werden könne: "Ich bin davon überzeugt, dass ich alles gegeben habe für die Fußballer, dass die endlich einen DFB bekommen, auf den sie stolz sein können - so wie mein Patenonkel Fritz Walter stolz darauf war, etwas für dieses Land und die Demokratie getan zu haben. Und ja, ich würde es wieder tun."

Das Freiburger Erfolgsrezept

Keller ist ein glühender Fußball-Fan. Besonders brennt er nach wie vor für seinen SC Freiburg. Zwischen 2010 und und 2019 war er Präsident des Tabellen-Fünften der Bundesliga. "Das ist grandios, was da läuft. Das war vor circa 30 Jahren, als ich angefangen habe, nicht vorauszusehen." Das Erfolgsrezept der Freiburger hat sich längst herauskristallisiert: "Kontinuierlich gute Arbeit von einem guten Team, das immer mit Bescheidenheit auftritt und nur das Geld ausgibt, das man einnimmt." Außerdem habe man sich beim Sportclub nie gescheut, sich zu verändern und professioneller zu werden. Anders als zuletzt noch beim DFB, wisse man in Freiburg, dass man Fehler machen kann könne.

"Ein Trainer muss wissen, dass er auch mal absteigen kann. Dann fangen die Leute an, nicht nur an das nächste Spiel zu denken, sondern auch an die Zukunft. Das ist das Prinzip SC Freiburg."

Keller über den Glücksfall Christian Streich

Besonders glücklich ist Keller darüber, dass er vor über elf Jahren Christian Streich überzeugen konnte, den Posten des Cheftainers zu übernehmen. Jener Christian Streich, der am vergangenen Samstag beim 3:2-Erfolg gegen Wolfsburg zum 315. Mal auf der Trainerbank der Profis saß. Fast wäre das alles nie passiert. Dabei wollte Streich überhaupt nicht Cheftrainer der Profimannschaft werden. Keller und Co. konnten ihn damals aber trotzdem überzeugen - bis eine halbe Stunde vor der entscheidenden Vorstandssitzung: "Da sagte er (Streich): Ich mach's doch nicht. Ich will meine Ruhe haben."

Daraufhin habe Keller ihm einige Namen von möglichen Trainer-Alternativen genannt, die fußballerisch keinem Freiburger gepasst und die ihre persönliche Entourage zum Sportclub mitgebracht hätten. Streichs Gesicht habe sich daraufhin zusehends verfinstert. "Dann sagte ich ihm noch: Jetzt musst du runter gehen in die Kabine zu deinen Kollegen und denen sagen, weil du nicht Cheftrainer werden möchtest, es komme eben jetzt ein komplett neues Team."



Daraufhin verzichtete Streich auf den Gang zu den Kollegen in die Kabine. Der Rest ist eine Freiburger Erfolgsgeschichte.