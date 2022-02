NFL-Profi Jakob Johnson neuer Teileigentümer bei Stuttgart Surge

Der deutsche Football-Profi Jakob Johnson vom NFL-Club New England Patriots steigt als Teileigentümer bei Stuttgart Surge ein. Das teilte der Verein aus der European League of Football (ELF) am Freitag mit.

Der 27 Jahre alte Johnson spielt in den USA für Boston gerade seine bisher beste Saison. Seine Geburtsstadt Stuttgart vergisst er deswegen aber nicht. Bevor er jetzt als Teilhaber eingestiegen ist, war er bereits Vereins-Botschafter. Vorbild für Talente "Jakob Johnson verkörpert die Werte unserer Franchise und ist für viele junge Spieler ein großes Vorbild", sagte Geschäftsführer Suni Musa über den neuen Gesellschafter, der sich selbst als Wegbereiter für Talente sieht. Bereits Ende Dezember hatte Johnson über einen bevorstehenden Einstieg gesprochen. Zuvor hatte er das ELF-Projekt, das Mitte 2021 ins Leben gerufen wurde, gelobt. Der Fullback begann seine Karriere in der Jugend in Stuttgart und schaffte es später in das "NFL Pathway Program". Johnsons Vertrag bei den Patriots läuft nach Ende der laufenden Spielzeit aus, eine Verlängerung ist nach guten Leistungen aber sehr wahrscheinlich.