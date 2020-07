Endlich - werden viele Freizeitsportler in Baden-Württemberg gedacht haben, endlich kann ich wieder trainieren. Seit Dienstag sind die Fitnessstudios geöffnet, allerdings nur eingeschränkt. Kann ich deshalb weniger bezahlen? Was es nach der Wiedereröffnung zu beachten gibt.

Desinfizieren und putzen, Desinfektionsständer vorbereiten und die Abstände kontrollieren. Trotz der vielen Corona-Auflagen ist Philipp Hehl ist froh, dass sein Fitnessstudio in Ulm wieder öffnen darf: "Ich freue mich unfassbar, dass es wieder los geht, weil es unser Job ist, den Menschen zu helfen und mit ihnen gemeinsam an ihrer Gesundheit zu arbeiten."

Seit Dienstag wieder geöffnet

Pünktlich um neun Uhr stehen am Dienstag schon die ersten Sportler vor der Tür zum Fitnessstudio. Alles ist vorbereitet, Klebestreifen weisen auf die einzuhaltenden Abstände hin. Insbesondere die Reha-Patienten haben auf das Training gewartet, denn manche Übungen können sie nur im Fitnessstudio machen.

Welche Regeln gibt es im Studio?

Weil die Umkleiden noch geschlossen sind, müssen alle Sportler umgezogen kommen. Auch die Duschen oder der Wellness- und Saunabereich darf nicht benutzt werden. Masken sind beim Training zwar nicht nötig, dafür muss aber jederzeit der Abstand von mindestens 1,5 Meter zueinander eingehalten werden. In geschlossenen Räumen ist auch hoch-intensives Ausdauer-Training mit hoher Herzfrequenz verboten. Krafttraining ist allerdings möglich.

Gesundheitliche Gefahren beim Wiedereinstieg

Gerade beim Krafttraining gilt es aber, behutsam und langsam einzusteigen. Dr. Rainer Graneis, Sportmediziner Ostfildern-Nellingen, warnt: "Wenn man die Muskulatur, die noch nicht so weit ist, gleich wieder voll belastet, sind Verletzungen vorprogrammiert. Sehnen, Muskelbänder und Gelenke werden überstrapaziert." Er empfiehlt, lieber mit weniger Gewicht anzufangen, dafür mehr Wiederholungen einzubauen. Es dauert Wochen, bis der Körper wieder aus dem Schongang auf Belastung umgestellt hat und Sportler ihr altes Gewicht wieder stemmen können. Zu viel zu wollen, ist ein großer Fehler, meint der Arzt: "So lange wie man jetzt pausiert oder reduziert Sport gemacht hat, so lange braucht man auch wieder, um da rein zukommen. Aber man muss immer auf den Körper hören und es empfiehlt sich, zumindest im Ausdauerbereich, das Training mit Pulskontrolle zu machen. Also mit diesen Fitnessarmbändern oder Ähnlichem."

Erhöhte Ansteckungsgefahr im Fitnessstudio?

Wenn die Abstände eingehalten werden, die Klimaanlagen gut funktionieren und regelmäßig durchgelüftet wird, sieht Dr. Graneis keine erhöhte Ansteckungsgefahr mit dem Coronavirus im Fitnessstudio. Ganz im Gegenteil, er ist froh, dass sich seine Patienten wieder sportlich betätigen dürfen: "Nur eben langsam anfangen", ist sein Rat.

Drei Monate geschlossen: Bekomme ich mein Geld zurück?

Etwa drei Monate lang waren die Fitnessstudios in Baden-Württemberg geschlossen - viele Verträge mit den Betreiber liefen währenddessen aber weiter. Gibt es dafür Geld zurück? Ja, sagt die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. Für die Zeit, in der die Fitnessstudios komplett geschlossen waren, gilt: Keine Leistung, keine Gegenleistung. Die Kunden müssen nicht bezahlen oder können ihr Geld zurückverlangen.

Grundsätzlich können die Betreiber - nach einer neuen gesetzlichen Regelung - auch Gutscheine ausstellen, statt einer Bargeld-Erstattung. Das gilt aber nur für Verträge, die vor dem 8. März geschlossen wurden und bei denen das Geld schon im Vorhinein überwiesen wurde.

Coronakrise: Was passiert mit Mitgliedsbeiträgen für Vereine, Fitnessstudios und Kitas?

Die Verbaucherzentrale Baden-Württemberg kritisiert diese Regelung, weil dabei das Insolvenzrisiko des Veranstalters auf die Kunden übertragen würde und der Kunden hier einen Mini-Kredit für Anbieter gewähren müsse, ob er wolle oder nicht. "Da ja hier im Endeffekt mit Kundengeldern gearbeitet wird, ohne, dass der Kunde auch eine Leistung in Anspruch nehmen konnte", sagt Oliver Buttler von der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg.

Gibt es wegen der eingeschränkten Trainingsmöglichkeiten Geld zurück?

Die Frage nach finanziellen Erstattungen, weil das Studio corona-bedingt nicht alle Leistungen anbieten kann, ist nicht pauschal zu beantworten. Es komm auf die individuelle Zumutbarkeit der Unannehmlichkeiten an, sagt Oliver Buttler. "Wenn ich als Berufstätiger mein Fitnessstudio ums Eck habe und hier, wie ich heute auch, mit dem Anzug zur Arbeit komme, ist es für mich natürlich schwierig, mich hier auf offener Straße umzukleiden. So kann ich überhaupt nicht trainieren. In meinen Augen muss auch in diesem Falle der Beitrag nicht bezahlt werden, da ich ja tatsächlich das Training auch nicht nutzen kann." Kleinere Unannehmlichkeiten, wie beispielsweise etwas längere Wartezeiten, sind hinzunehmen. Dies diene ja auch zum Schutz der Kunden, heißt es von der Verbraucherzentrale.

Einvernehmliche Lösung finden

Die wichtigste Empfehlung der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg ist allerdings: Sportler sollten auf die Fitnessstudio-Betreiber zugehen und versuchen eine gemeinsame Lösung in Sachen Vertrag zu finden. Philipp Hehl aus dem Ulmer Fitnessstudio jedenfalls freut sich, dass er seine Kunden jetzt nach fast drei Monaten wieder begrüßen darf - endlich!