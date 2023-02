Fangewalt: Wie sicher ist der Stadionbesuch?

per Mail teilen

In der öffentlichen Wahrnehmung entsteht der Eindruck, dass die Fangewalt im Stadion in letzter Zeit wieder zugenommen hat. Doch stimmt das wirklich?

Es ist ein frühlingshafter Tag im Februar. Die Sonne strahlt mit voller Kraft auf die Fußball-Arena des SC Freiburg hinunter. Der Sport-Club empfängt an diesem Samstag den VfB Stuttgart zum Baden-Württemberg-Duell. Anhänger beider Fanlager versammeln sich vor dem Stadion und genießen ein kühles Bier unter den warmen Sonnenstrahlen. Die Stimmung ist friedlich - unsicher fühlt sich hier niemand. Martina Rümmele ist Freiburg-Fan mit Leib und Seele. Seit Jahrzehnten geht sie nach eigener Aussage ins Stadion und fühlt sich dort immer "sehr sicher".

Auch Robert Eschmann hat noch keine schlechten Erfahrungen gemacht. "In Freiburg ist man eigentlich immer recht entspannt. Wenn man die ganze Polizei hier sieht, fragt man sich, für was die eigentlich da ist", sagt der SC-Fan und Familienvater kurz vor dem Spiel.

Ausschreitungen nach dem Spiel zwischen Freiburg und Stuttgart

Nach Spielende wird dann ersichtlich, weshalb die Polizei vor Ort ist. Der VfB Stuttgart verliert mit 1:2 gegen den Sport-Club. Die Stimmung kippt. "Es kommt zu Beleidigungen, Spuckattacken und zu Becher- und Flaschenwürfen durch breite Teile der VfB-Anhängerschaft", heißt es in einer Mitteilung der Polizei vom Samstagabend.

Die Taten sind allerdings nicht auf Ultra-Gruppierungen zurückzuführen, sondern auf "massiv alkoholisierte, normale Anhänger", so Polizei-Einsatzleiter Christoph Dümmig. Insgesamt wurden laut Dümmig rund zwei Dutzend Ermittlungsverfahren eingeleitet. Doch gehören solche Vorfälle zur Normalität oder nimmt das Gewaltpotenzial unter Fans in letzter Zeit wieder zu?

Zwischen 2014 und 2020 konnte Zahl der Straftaten fast halbiert werden

Ein Blick auf die Zahlen belegt keinen Anstieg von Fangewalt. Im Gegenteil: von 2014 bis 2020 hat sich die Zahl der Straftaten sogar fast halbiert und auch der Einsatz von Polizistinnen und Polizisten im Rahmen eines Fußballspiels konnte in diesem Zeitraum halbiert werden. Zurückzuführen ist dies laut Gundram Lottmann, Landesvorsitzender der Polizei-Gewerkschaft, auf die zur Saison 2016/17 gegründeten Stadionallianzen in Baden-Württemberg. Das Ziel der Stadionallianzen ist es, die Zusammenarbeit zwischen Vereinen, Fans und der Polizei am Spieltag zu intensivieren.

Entwicklung der Fangewalt in den letzten Jahren. Straftaten:

Saison 2016/17: 679

Saison 2019/20: 366 Verletzte:

Saison 2016/17: 145

Saison 2019/20: 72

Fanforscher Jonas Gabler: "Gang ins Stadion ist sicher"

Auch Fanforscher Jonas Gabler bestätigt, dass das Gewaltpotenzial der deutschen Fans nicht zugenommen hat. Dass nach Vorkommnissen, wie bei jenen in Freiburg, oftmals der Eindruck entsteht, dass die Fangewalt schlimmer wird, bezeichnet der 42-Jährige als "Alarmismus". Dieser entstehe, da die Aufmerksamkeit für den Fußball in den letzten Jahren zugenommen habe. Der Fanforscher betont, dass der Gang ins Stadion sehr sicher sei und niemand Angst haben müsse, verletzt zu werden. "Die größte Gefahr sich zu verletzen besteht wahrscheinlich bei der Anreise im Straßenverkehr", sagt Gabler.

Auch wenn die Zahlen rückläufig sind, zeigt der vergangene Samstag, dass es immer wieder zu Konflikten am Rande eines Fußballspiels kommen kann. Festzuhalten bleibt allerdings, dass sich die Mehrheit der Fans im Stadion sicher fühlt. "Wenn das nicht so wäre, würde ich auch nicht hingehen", sagt auch SC-Anhängerin Martina Rümmele an diesem sonnigen Samstag.