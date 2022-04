Der Vater ist Handball-Weltmeister, die Tochter spielt in der Regionalliga und die Söhne sind Fußball-Talente. Markus Baur hat die Sportbegeisterung an seine Kinder weitergegeben.

Es war das Wintermärchen von 2007: Deutschland wurde im eigenen Land Handball-Weltmeister, angeführt vom Meersburger Markus Baur. Der damalige Spieler des TBV Lemgo feierte den Erfolg aber nicht nur mit seiner Mannschaft, auch seine acht Jahre alte Tocher Chiara war mittendrin. Mit ihr auf den Schultern genoss Baur den größten Moment seiner Karriere. "Es war sehr schön, dass sie dabei war", erzählte er in der Sendung "SWR Sport Baden-Württemberg".

Markus Baur feiert mit Tochter Chiara 2007 den Weltmeistertitel. imago images imago

Markus Baur einer der erfolgreichsten deutschen Handballer

Mit 712 Toren in 228 Länderspielen zählt Markus Baur zu einem der erfolgreichsten Handballer Deutschlands. Neben der WM 2007 gewann er mit dem DHB-Team auch die Europameisterschaft 2004. Auf Vereinsebene hatte Baur seine erfolgreichste Zeit mit dem TBV Lemgo. Mit den Ostwestfalen holte er 2003 die deutsche Meisterschaft und 2006 den EHF-Pokal. Nach seinem Karriereende war Baur als Trainer tätig, unter anderem bei Lemgo, Lübbecke und Stuttgart.

Eine schrecklich sportliche Familie

Die Begeisterung für den Sport konnte Markus Baur an seinen Nachwuchs weitergeben. Neben Sportarten wie Tennis, Ski und Snowboard haben die drei Kinder auch im Mannschaftssport ihre Leidenschaft gefunden. Chiara ist mit Jahrgang 1999 das älteste Kind der Familie und spielt neben ihrem Studium Handball beim Drittligisten TV Nellingen. Dass sie damals mit dem Handball angefangen hat, war für Markus etwas überraschend: "Sie hat sich die ersten acht Jahre nicht wirklich dafür interessiert", sagt er dazu.

Die beiden Söhne der Familie haben einen anderen Weg eingeschlagen. Mika und Kimi spielen den Ball nicht mit der Hand, sondern mit dem Fuß. Der jüngere Kimi ist derzeit in der C-Jugend des FC Radolfzell aktiv und Teil einer Fördergruppe des SC Freiburg. Dort spielt sein Bruder Mika in der U19 und ist einer der Leistungsträger der Mannschaft. In 18 Spielen gelangen dem Offensivspieler sieben Tore und drei Vorlagen. Durch seine guten Leistungen schaffte er den Sprung in die U18-Nationalmannschaft.

Sohn Mika feierte Debüt beim SC Freiburg II

Im Januar feierte Mika sein Debüt für die Drittliga-Mannschaft des SC Freiburg und erzielte bei der 2:3-Niederlage gegen Madgdeburg in seinem ersten Spiel sein erstes Tor in einer Profiliga. Dort will Mika auch langfristig hin. Dass er Fußball der Sportart seines Vaters vorzieht, hat er schon früh gemerkt: "Ich hab früher mal ein bisschen Handball gespielt. Das war aber nichts für mich. Ich bin auch nicht der Größte", erklärt Mika lächelnd im Interview mit SWR Sport.

Der Name Baur: Eine Bürde?

Mit Chiara ist immerhin ein Baur-Kind dem Handball treu geblieben. Durch den prominenten Familiennamen waren die Erwartungen an sie sehr groß. Nicht nur von außerhalb, sondern vor allem von Chiara selbst. "Früher habe ich mir selber Druck gemacht. Da wollte ich auch ihm ein Stück weit gerecht werden", gesteht sie bei SWR Sport BW

Auch abseits der Sporthalle wurde Chiara häufig auf ihren Vater angesprochen. Besonders belastend war es für Chiara 2009, als ihr Vater als Trainer beim TBV Lemgo beurlaubt wurde. In der Schule wurde sie auf dem Gang ununterbrochen nach ihrem Vater gefragt, was sie sehr mitgenommen hat. "Da bin ich direkt wieder nach Hause gegangen. Das war ganz arg schlimm für mich", erinnert sich Chiara. Mittlerweile gehören diese Ereignisse der Vergangenheit an. Beim TV Nellingen ist Chiara eine Führungsspielerin. "Sie hat ein super Gefühl und ist fleißig", kommentiert Markus Baur die Leistungen seiner Tochter.

Ohne Mama geht nichts

Dass die Sportbegeisterung der Familie zu keinen Problemen führt, ist auch Markus Frau Marion zu verdanken. Sie arbeitet als Lehrerin. Während der aktiven Karriere ihres Mannes hat sie sich viel um die Kinder gekümmert. "Sie hat auf sehr viel verzichten müssen und mir viel abgenommen", erzählt Baur.

Mittlerweile wohnt nur noch Kimi im Familienhaus in Mimmenhausen, einem Stadtteil von Salem. Dadurch sehen sich die Kinder nur noch selten. "Dass wir uns alle treffen, wird schwierig. Mika ist in Freiburg, Kimi zuhause und ich in Stuttgart", erklärt Chiara. Wenn dann doch alle mal daheim sind, gehen sie Eis essen oder gemeinsam Ski fahren. Der Sport spielt eben eine große Rolle in der Familie Baur.