Stuttgart als "Host-City": Public-Viewing und Fanzonen geplant

In etwas mehr als einem Jahr startet in Deutschland die Fußball-Europameisterschaft der Männer. Die Stadt Stuttgart ist eine von zehn Spielstätten und steckt voll in den Vorbereitungen.

Stuttgarts Wirtschaftsbürgermeister Thomas Fuhrmann stellte am Mittwoch den ersten Vorboten dieses Turniers vor: die Stadtbahn im Europameisterschafts-Look. Unter dem Namen "Ein Spielzug für Fans" wird die neue Bahn ab jetzt die Menschen durch Stuttgart befördern und in einem Jahr die Fans zum Stadion bringen. Von innen sieht sie aus wie jede andere auch, außen aber ist sie bunt bemalt, jubelnde Menschen sind auf den Seiten abgebildet und groß steht da: UEFA Euro 2024. "Stuttgart plant auf Hochtouren", sagt Fuhrmann, "480 Tage noch bis zum ersten Spiel in Stuttgart. Das hört sich viel an. Ist es aber nicht."

Public Viewing auf dem Schlossplatz

Es gibt einiges zu organisieren. Zum Beispiel die Fanzonen, die sich in der Stuttgarter Innenstadt befinden werden und natürlich das Herz des Events: das Public Viewing auf dem Schlossplatz. Dort werden alle Partien des Turniers gezeigt und dort wird wohl der größte Andrang zu erwarten sein. "Ich kann mir vorstellen, dass die Stadt voll sein wird", sagt Fuhrmann, "die Gaststätten werden geöffnet sein und viele Vereine planen Aktionen". Das könne natürlich auch zur Belastung werden: "Viele Menschen heißt natürlich auch viel Andrang und insbesondere der ÖPNV wird sich auf einiges einstellen müssen, aber da werden wir uns natürlich Konzepte überlegen."

40 Millionen Euro Kosten

Die Kosten, die auf Stuttgart als "Host City" zukommen werden, sind mit 40 Millionen Euro veranschlagt. Ausgenommen sind da allerdings über 100 Millionen Euro, die der Stadionumbau kostet. "Das ist ein guter Invest", ist sich Fuhrmann sicher, "es wird auch ein volkswirtschaftlicher Erfolg für die Stadt sein und darauf kommt es letztendlich an." Insgesamt fünf Spiele werden in der Stuttgarter Arena stattfinden - eines davon sicher mit deutscher Beteiligung. Die Umbauten am Stadion waren unter anderem notwendig um den Regularien der UEFA gerecht zu werden. Die Fertigstellung ist bis Ende des Jahres geplant.