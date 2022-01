Ein Traum wird wahr: Melkamu Frauendorf aus dem Odenwald debütiert beim FC Liverpool

Anfield Road. Dritte Runde des FA-Cups gegen Shrewsbury. Es ist der Tag, der einem jungen 17-Jährigen lange in Erinnerung bleiben wird: Melkamu Frauendorf aus Schefflenz im Odenwald debütiert für die Profis des FC Liverpool.

Rückblende. Mit bereits drei Jahren kommt Melkamu Frauendorf mit seinem zwei Jahre älteren Bruder Melesse aus Äthiopien nach Deutschland. Sie wachsen bei Adoptiveltern auf. Fußball spielt im Leben der beiden Brüder früh eine Rolle und wird zur Leidenschaft. Aus dieser Leidenschaft entstehen zwei Karrieren, in denen viel Potenzial liegt.

Die erste Station heißt Schefflenz

Alles beginnt im Odenwald, im kleinen Schefflenz. Die beiden fußballbegeisterten Jungs Melkamu und Melesse wollen die Schuhe für einen Verein schnüren. Also machen sich ihre Adoptiveltern auf die Suche. Andreas Grimm, Jugendleiter des SV Schefflenz, erinnert sich im Gespräch mit SWR Sport: "Die Jungs haben immer wieder auf dem Sportplatz gespielt. An einem Tag kamen dann die Adoptiveltern auf uns zu, ob die beiden denn bei uns mit trainieren dürfen. Melesse war damals ein bisschen besser, das hat sich mit der Zeit dann gedreht".

"Er hat einfach das eigene Tor genommen, weil das näher war. Später hat er es dann verstanden."

Das falsche Tor...

Denn als kleiner Knirps spielt Melkamu zunächst immer auf das falsche Tor: "Er hat einfach das eigene Tor genommen, weil das näher war. Später hat er es dann verstanden", schmunzelt Andreas Grimm. Ab diesem Zeitpunkt war Melkamus fußballerische Entwicklung deutlich zu erkennen und nicht mehr zu bremsen. Er wurde immer besser und spielte meist eine Stufe höher als die anderen. Und trotzdem: "Er ist absolut auf dem Boden geblieben, obwohl er hier wie ein kleiner Star behandelt wird", schwärmt der Schefflenzer Jugendleiter Grimm.

Ein ungewöhnlicher Einstieg ebnet den Weg

Einige Zeit später öffnen sich die Türen zur TSG Hoffenheim. Aber nein, nicht durch ein Angebot des Bundesliga-Klubs. Der Nachbarsjunge der beiden spielt damals in der Hoffenheimer Jugend. Dessen Vater nimmt die Frauendorf-Brüder einfach zum Kinder-Förder-Programm der TSG mit. "Sie haben dann erstmal in Hoffenheim trainiert und in Schefflenz gespielt. 2014 sind dann beide nach Hoffenheim gewechselt," beschreibt Jugendleiter Grimm den Werdegang der hochtalentierten Brüder.

Im Talentschuppen der Hoffenheimer haben sie schnell ihr Können gezeigt und sich etabliert. Melesse spielt heute noch für die U23 der TSG, für den U-Nationalspieler Melkamu kommt 2020 überraschend das Angebot des ruhmreichen englischen Traditionsklubs FC Liverpool. Doch der Wechsel sorgt nicht für einen Konkurrenzkampf unter den Brüdern, ganz im Gegenteil: "Sie supporten sich gegenseitig und haben ein super Verhältnis", bestätigt Andreas Grimm vom SV Schefflenz.

Fremdes Umfeld? Kein Problem

In ein fremdes Land ziehen und in einem neuen Umfeld leben - vor eineinhalb Jahren ein großer Schritt für den damals 16-Jährigen. Doch Melkamu Frauendorf steckt das gut weg. Er lebt in Liverpool bei einer Gastfamilie. Sich in ein neues soziales Umfeld zu integrieren, fällt ihm nicht schwer, weiß Jugendleiter Andreas Grimm.

Seit Sommer 2020 kommt er für die Liverpooler U17 regelmäßig in der Premiere Youth League zum Einsatz. Der Mittelfeldspieler erzielte in elf Spielen vier Tore und vier Assists. Am Sonntag gab er nun sein Profi-Debüt unter Star-Trainer Jürgen Klopp. Das erfüllt Andreas Grimm in Schefflenz mit einer ganzen Menge Stolz: "Richtig cool! Wir haben uns das Spiel angeschaut. Als ich das gesehen habe - das war richtig klasse."

Jetzt hat der Jungprofi Melkamu Frauendorfaus dem kleinen Schefflenz also seine Chance auf der großen englischen Fußball-Bühne bekommen und kann seine Qualitäten bei Jürgen Klopp weiterhin unter Beweis stellen.