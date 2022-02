per Mail teilen

Die Landesregierung passte am vergangen Dienstag die Corona-Regeln u.a. für Großveranstaltungen an. Sportvereine und deren Anhänger profitieren von der neuen baden-württembergischen Corona-Schutzverordnung.

Neu: Keine Kontaktdaten Erfassung mehr im Training und Spiel

Die Vorgaben zur Datenerhebung durch Veranstalter wurden weitestgehend aufgehoben. In Sportstätten und Sportanlagen müssen keine Kontaktdaten mehr erfasst werden, weder im Trainings- noch im Spielbetrieb. Die Nutzung der Corona-Warn-App wird hingegen weiterhin ausdrücklich empfohlen. In der Alarmstufe I, in der wir uns aktuell befinden, gilt für Zuschauer von Sportveranstaltungen nach wie vor die 2G-Regelung. Der Impf- oder Genesenen-Nachweis muss beim Zutritt vom Veranstalter geprüft werden.

Was gilt für Sportler im Training und Wettkampf?

In der Alarmstufe I gilt, dass der Spiel- und Trainingsbetrieb unter 2G-Bedingungen läuft. Zudem dürfen sämtliche Innenräume wie z.B. Kabinen oder Toiletten mit einem 2G-Nachweis genutzt werden. Für Angestellte eines Vereins (Trainer) gilt weiterhin 3G. Eine Nachweispflicht entfällt für unter 6-Jährige, für Kinder, die noch nicht zur Schule gehen, sowie für Schülerinnen und Schüler unter 18 Jahren. In den Ferien haben nicht immunisierte Schülerinnen und Schüler über sechs und unter 18 Jahren eine Testnachweispflicht.

Was gilt für Zuschauerinnen und Zuschauer?

Drinnen wie draußen ist 2G Pflicht. Über 18-Jährige müssen zudem in geschlossenen Räumen eine FFP2-Maske tragen. Im Freien, wenn zuverlässig ein Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten werden kann, entfällt das Tragen einer Maske. Die Anpassung sieht zudem vor, dass im Freien mit der 2G-plus-Regel bis zu 10 000 Zuschauer bei einer Auslastung von maximal 50 Prozent zugelassen sind. Wenn ein Veranstalter nur die 2G-Regel anwenden will, sind 5000 Besucher zugelassen. Bei Veranstaltungen in geschlossenen Räumen sind mit der 2G-plus-Regel 4000 Menschen zugelassen, bei der 2G-Regel 2000. Jedoch erlaubt das Land auch hier eine Auslastung von höchstens 50 Prozent - und nicht nur 30 Prozent, wie es der Beschluss der Länder von vergangener Woche vorsah.