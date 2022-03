Keine Corona-Maßnahmen mehr: Was das für den Sport bedeutet

per Mail teilen

Vom 3. April an fallen in Deutschland viele Corona-Maßnahmen weg. Die Lockerungen gelten auch für den Sport. Welche Neuerungen gibt es ab Sonntag?

Am kommenden Sonntag endet die Übergangsfrist für das neue Infektionsschutzgesetz. Da sich die Landesregierungen von Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz gegen die Hotspot-Regelung entschieden haben, fällt ein Großteil der Infektionsschutzmaßnahmen weg. Auch im Sport kommt es dadurch zu Lockerungen, die vor allem eins bedeuten: Mehr Freiheit für Sportler und Fans.

Keine Maskenpflicht und keine Zutrittsbeschränkungen mehr

Die wohl größte Änderung: Die allgemeine Maskenpflicht wird aufgehoben. Dadurch ist das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes in Sportstätten nicht mehr verpflichtend. Auch in Innenräumen wie Sporthallen oder Fitnessstudios fällt die Maskenpflicht vollständig weg. In diesen Bereichen fällt auch die 3G-Regelung weg. Somit können Sportler*innen auch ohne tagesaktuellen Test oder einem Impfnachweis trainieren.

Trotz dieser Lockerungen rät Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann, freiwillig eine Maske in Innenräumen zu tragen.

Keine Beschränkungen bei Großveranstaltungen

Was für den Sport im kleinen Rahmen gilt, gilt auch für Großveranstaltungen. Bereits am vergangenen Bundesliga-Spieltag konnte der VfB Stuttgart mit über 55.000 Zuschauern den 3:2-Heimsieg gegen den FC Augsburg feiern. Jetzt fallen auch die restlichen Regeln: Jede Sportstätte darf voll aufgelastet werden – ohne 3G, Masken- oder Abstandspflicht.

Dennoch rät der VfB Stuttgart, vor den Heimspielen einen Test zu machen und in sensiblen Bereichen wie dem Einlass eine Maske zu tragen. Auch der Karlsruher SC, der den Wildpark erstmals nach dem Abriss der Haupttribüne voll auslasten darf, appelliert an die Eigenverantwortung der Fans.