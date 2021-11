Corona-Alarmstufe droht: Was bedeutet das für den Sport in Baden-Württemberg?

Die Corona-Fallzahlen steigen rasant an - auch in Baden-Württemberg. Das Gesundheitsministerium rechnet damit, dass noch Ende dieser Woche die Alarmstufe für ganz BW ausgerufen wird. Welche Änderungen sind für den Amateur- und Breitensport zu erwarten?

Die Landesregierung unterscheidet für den Breiten- und Amateursport zwischen zwei Bereichen: dem Trainings- und Übungsbetrieb und dem Wettkampfbetrieb. Dies gilt auch für Tanz- und Ballettschulen.

Trainings- und Übungsbetrieb

In geschlossenen Räumen haben nur noch Geimpfte und Genesene (2G) Zutritt. Im Freien können Ungeimpfte durch Vorlage eines negativen PCR-Tests am Trainings- und Übungsbetrieb teilnehmen. Ausgenommen davon sind Beschäftigte wie beispielsweise Trainer oder Hausmeister. Für diese Personengruppe reicht die Vorlage eines negativen Antigen-Tests für jeden Präsenztag.

Wettkampfbetrieb

Bei Sportveranstaltungen gilt für die Zuschauer die 2G-Regel, egal ob in Innenräumen oder im Freien. Für Sportler gilt in geschlossenen Räumen ebenfalls die 2G-Regelung, im Freien reicht für Ungeimpfte die Vorlage eines negativen PCR-Tests.

Ausnahmen

Von den Regelungen aller drei Warnstufen sind folgende Personengruppen ausgenommen:





Symptomfreie Schüler, die regelmäßig in der Schule getestet werden

Symptomfreie Kinder, die das 6. Lebensjahr noch nicht vollendet haben oder noch nicht eingeschult sind

noch nicht eingeschult sind Ungeimpfte Jugendliche bis 17 Jahre, die nicht mehr zur Schule gehen. Hier reicht die Vorlage eines negativen Antigen-Tests.

Wann greift die Alarmstufe?

Die Landesregierung möchte mit dem Warnstufen-System verhindern, dass es zu einer Überlastung in den Krankenhäusern kommt. Die drei Stufen sind an zwei unterschiedliche Bedingungen geknüpft: die Zahl der Belegung von Intensivbetten und die sogenannte Hospitalisierungsinzidenz, die angibt, wie viele Menschen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche coronabedingt in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Ist die Zahl der Intensivbetten-Belegung über 390 oder überschreitet die Hospitalisierungsinzidenz einen Wert von 12 an zwei aufeinanderfolgenden Werktagen, wird die Alarmstufe ausgerufen. Die aktuelle Intensivbetten-Belegung (Mittwoch, 10. November) liegt bei einem Wert von 348.