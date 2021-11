Alexander Blessin - Von Null auf "Trainer des Jahres" in einer Saison

Alexander Blessin hat als Trainer bei KV Oostende eine beeindruckende erste Saison hingelegt. Nach acht Jahren als Jugendcoach bei RB Leipzig hat der Ex-Stürmer des VfB Stuttgart den Fast-Absteiger in der letzten Saison auf Platz fünf der ersten Liga geführt. Und prompt wurde er "Trainer des Jahres" 2021 in Belgien.

"Reißt euch jetzt mal zusammen, ey." Die Stimme von Alexander Blessin hallt durch das fast leere Stadion von Oostende. Es ist Länderspielpause und seine Mannschaft besteht aus Nachwuchskräften und den verbliebenen Profis, die nicht auf Länderspielreise sind. Sein Rumpf-Team agiert, um es vorsichtig zu formulieren, ungeschickt gegen Deimze, einen belgischen Zweitligisten. Gerade ist das 0:3 gefallen. Und Alexander Blessin, den eigentlich alle nur Alex nennen, ist richtig sauer.

Weniger als 100 Prozent Einsatz kann der mittlerweile 48-Jährige überhaupt nicht leiden. Nicht von sich und nicht von anderen. Außer vielleicht, wenn er am Strand von Oostende unterwegs ist.

Kaum da, schon "Trainer des Jahres"

Seit etwas mehr als 16 Monaten lebt der gebürtige Stuttgarter in der 70.000-Einwohner-Stadt an der Nordesseküste von Westflandern. Und schon hat der Schwabe einen Titel geholt. Er ist "Trainer des Jahres" 2021 in Belgien.

Er sagt zwar: "Das war eine Wahl der Spieler und Trainer, das macht einen total stolz." Aber er relativiert auch, als wäre ihm die Auszeichnung eigentlich eher peinlich: "Was ist heutzutage ein guter Trainer? Man will authentisch sein, will eine klare Philosophie haben, will die verständlich rüberbringen und letzten Endes zählen dann die Ergebnisse. Alles zusammen genommen haben wir letztes Jahr einen guten Job gemacht, mehr nicht."

Vom Fast-Absteiger zum Überraschungsteam

Der Klub von der Nordsee hat eine wechselvolle Geschichte hinter sich. Acht Trainer in den letzten vier Jahren, das sagt alles. Vorletzte Saison steht KVO auf Tabellenplatz 15, als das Coronavirus die Liga lahm legt. Es gibt keine Absteiger. Dann kommt im Sommer Alex Blessin - und mit ihm der Erfolg. Der Schwabe und seine junge Truppe werden vom Fast-Absteiger zum Überraschungsteam. Platz fünf am Saisonende. Die "Kustboys", die "Küstenjungs", sind wieder wer. Oostende steht Kopf.

Eberhard Trautner ist mit ihm nach Belgien gegangen. Die beiden kennen sich schon ewig. Sie haben zusammen beim VfB Stuttgart gekickt und waren dann als Trainer in Leipzig. Der Torwarttrainer sagt: ”Der Klub war völlig offen für den Spielstil, jung, forsch, nach vorne attackierend. Da hatte ich keine Bedenken, dass da irgendetwas schief gehen könnte."

Alexander Blessin im Jahr 1999 im Trikot des VfB Stuttgart bei einer 0:2-Niederlage gegen den FC Bayern München imago images Sportfoto Rudel

In seiner aktiven Karriere waren es 13 Stationen

Es war ein Volltreffer des ehemaligen Stürmers - und das bei seiner ersten Station als Trainer im bezahlten Fußball. Unter dem Strich stehen als Spieler- von der Oberliga bis zur Bundesliga - 379 Spiele und 75 Tore, auf 13 Stationen.

Blessin machte nach seiner Profikarriere eine Ausbildung bei der Polizei und stieg bei einer Versicherungsagentur ein. Doch 2012 ging er als Trainer zu RB Leipzig in die Jugendabteilung und blieb dort acht Jahre.

Dort arbeitet er so gut, dass "PMG" auf ihn aufmerksam wurde. Die "Pacific Media Group" kauft und verkauft Fußballklubs. 2016 zum Beispiel OGC Nizza für 23 Millionen Euro. 2019 wurde der französische Klub dann für 100 Millionen weiterverkauft. Mittlerweile stehen sieben Klubs im Portfolio des amerikanisch-chinesischen Unternehmens, darunter auch der KV Oostende.

Großes Lob für Alexander Blessin

Gauthier Ganaye ist der sportliche Leiter von KV und sagt über seinen neuen Trainer: "Er hat in Leipzig ein paar der größten Talente entwickelt. Das war für uns schon Grund genug. Und wir haben alle Spiele seine Karriere analysiert und seine Entscheidungen während der Spiele. Bei Auswechslungen zum Beispiel agiert er immer offensiv und schickt nicht zehn Minuten vor dem Ende einen neuen Verteidiger rein. Er geht immer auf das nächste Tor. Für uns war das sehr wichtig."

Blessin spielt gekonnt die ganze Klaviatur eines Trainers. Mal leise, mal laut. In der Dokumentation "Die Kustboys" gewinnt der Zuschauer tiefe und ungeschönte Einblicke in die Arbeit des Trainers. So zum Beispiel, wenn er seinen Stürmer in der Kabine zusammenfaltet, nachdem dieser ihm bei seiner Auswechslung zum einen nicht die Hand gegeben hat und zum anderen laut fluchend in Richtung Kabine unterwegs war. Alexander Blessin ist keiner, der so etwas durchgehen lässt. Stürmer Makhtar Gueye musste in der Kabine die Ohren mächtig anlegen, als er vom ehemaligen Angreifer sehr bestimmt und mit sehr deutlichen Worten zurechtgewiesen wurde.

Die Blessins führen eine Fernbeziehung.

Seine Frau Charlotte und die drei Töchter wohnen indes nach wie vor in Altenried. Das war schon bei seinem Job in Leipzig so und setzt sich in Oostende fort. Charlotte Blessin hat schnell gemerkt, was ihrem Mann das Angebot der Belgier bedeutet. "Als er von Oostende erzählt hat, haben seine Augen geleuchtet. Die Vision, das ganze Konzept war einfach seins. Ich hab’s ihm einfach angesehen und dann habe ich gesagt: okay."

Alex Blessin weiß, was seine Frau und Töchter seit Jahren auf sich nehmen. Er hat, sagt er "eine super Frau, die mir daheim den Rücken stärkt, die selbst einen super Job bei Hugo Boss hat und dann noch die drei Kinder, die ihren Vater im alltäglichen Leben nicht haben".

Seine Familie kommt zu fast jedem Heimspiel. Das sind knapp 680 Kilometer einfache Strecke. "Wir haben es so hinbekommen, dass wir die Zeit miteinander intensiver versuchen zu genießen und sie leben das Ganze natürlich auch mit."

Die Erfolge sind Geschichte

Mittlerweile ist die letzte Saison abgehakt. Die Erfolge sind Geschichte. Der Klub hat allerdings wichtige Leistungsträger abgegeben, einen Transferüberschuss von fast 15 Millionen Euro erzielt. Ganz im Sinne der neuen Besitzer. Für den Trainer keine Überraschung: "Das ist ein Geschäftsmodel. Ich wusste damals, als ich hier unterschrieben habe, auf was ich mich einlasse und deswegen kann ich jetzt nicht sagen, wir hatten eine überragende Saison, ich will die älteren Spieler halten, damit wir vorne angreifen."

Aber für Alex Blessin heißt das, fast alles wieder auf Anfang. Wieder neue, junge Spieler besser machen. Einer davon ist Alfons Amade. Der 22-jährige Mannheimer kam von der TSG Hoffenheim. Der ehemalige deutsche U21-Nationalspieler glaubt an seine Weiterentwicklung unter dem deutschen Trainer. "Das ist sehr hilfreich für mich und natürlich merken auch alle anderen Spieler, dass sie hier jemand haben, der einiges mitbringt und einem einiges beibringen kann."

Erfolge sprechen sich rum

Blessins Erfolge haben sich in der Szene rumgesprochen. Sheffield United soll starkes Interesse gehabt haben und auch große Klubs aus Belgien scheinen interessiert. Er gibt ehrlich zu, dass er einen Wechsel, auch in naher Zukunft, nicht ausschließen kann. "Ich liebe die Competition. Der nächste Schritt ist dann vielleicht, nicht gegen den Abstieg oder vielleicht mal um Titel zu spielen."

Die Verantwortlichen in Oostende sehen das Ganze professionell. Der sportliche Leiter Gauthier Ganaye meint zu einem möglichen Abschied seines Wunschtrainers: "Natürlich wird der Tag, an dem er geht, sehr emotional. Aber das Wichtigste ist, wenn er Oostende verlässt, tut er das, weil er sehr erfolgreich war. Der richtige Moment, einen Klub zu verlassen ist doch, wenn du dich schneller als der Klub entwickelst. Also, wenn er sich schneller entwickelt, ist es normal, dass er geht."

Aber der mögliche Abschied liegt noch in einiger Ferne. Im Moment muss Alexander Blessin erst das Testspiel verdauen. Das endet, äußerst schmeichelhaft für sein Team, 4:4. Diesmal waren wir nicht mit dabei, aber es könnten in der Kabine deutliche Worte gefallen sein. Denn wie gesagt: Weniger als 100 Prozent Einsatz lässt Alexander Blessin nicht durchgehen.