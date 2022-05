In seinem Pass steht Oleksandr Nehaj, doch alle nennen ihn nur Sascha: 15 Jahre alt, geflüchtet vor dem Krieg in der Ukraine, angekommen in Koblenz. Sein Traum: eine olympische Goldmedaille.

Sascha ist kaum zu bremsen. Im Kraftraum legt er noch eine Scheibe drauf. Auf seinem Rücken prangt in großen Buchstaben UKRAINE, auf der Brust sind die Olympischen Ringe zu erkennen. Kein Zweifel: Der 15-Jährige hat ein großes Ziel und formuliert es zwischen zwei Übungen selbstbewusst und ehrlich: "Ich will mal Olympia-Gold im Biathlon gewinnen!"

Das Ziel: Olympia 2026

Der Langlauf mit Gewehr ist seine große Leidenschaft - seit Jahren schon. "Erst war es Spaß", sagt Sascha. "Dann, nach zwei, drei Jahren, ist es richtiger Leistungssport geworden." Der Teenager spricht leise, wirkt bescheiden und zurückhaltend. Er lernt mittlerweile zwar täglich deutsche Vokabeln, aber noch braucht er einen Dolmetscher, um intensivere Gedanken zu formulieren. Saschas Talent ist in der Ukraine früh aufgefallen. Der Lohn: Berufung in den Nationalkader für die Winterspiele 2026. "Ja, da möchte ich hin", bekräftigt er.

"Wir müssen helfen!"

Ein ganzes Netzwerk kümmert sich mittlerweile um den aufstrebenden Biathleten aus der Nord-Ukraine. "Als wir hörten, dass hier ein sehr erfolgreicher Sportler auf der Flucht ist, war für uns klar, dass wir uns für diesen Sportler einsetzen", sagt Fritz Ulrich, der zweimalige Ruder-Olympiasieger und für den Landessportbund Rheinland-Pfalz viele Jahre lang als Leiter des Sportinternats Koblenz-Karthause tätig. Ulrich korrigiert gerade die Haltung von Sascha bei einer Stabilitäts-Übung im Kraftraum. Und erzählt danach voller Stolz von der Philosophie des Netzwerks, für das er sich stark macht: "Wir müssen hier helfen! Wir haben die Kraft zu sagen: Der Sport verbindet, der Sport schafft Möglichkeiten, auch mal dieses Leid zu vergessen."

Integration durch Sport

"Dieses Leid" – das ist die Erfahrung eines Kriegsflüchtlings. Nichts anderes ist Sascha in diesen Wochen. Für einen Heranwachsenden eine ungeheure Belastung. Die Gefahr der Traumatisierung ist latent vorhanden. Doch der 15-Jährige schöpft Kraft aus seinem Sport und aus dem Engagement des Netzwerks: der LSB forcierte die Aufnahme Saschas auf die Eliteschule des Sports, der Ruderclub Rhenania Koblenz ermöglicht ihm und seinem jüngeren Bruder Kostyantin kostenlose Trainingseinheiten im Boot, auch die Stadt Koblenz mit ihrer Sportstiftung macht sich für ihn stark. "Das ist soziale Integration", bringt es Dennis Trappe auf den Punkt.

Ehepaar hilft tagtäglich

Der Koblenzer kümmert sich mit seiner Frau Verena tagtäglich um Sascha und seine Familie. Zuallererst stellte das sportbegeisterte Ehepaar eine freigewordene Wohnung zur Verfügung. "Wir haben die Wohnung sofort hergerichtet mit Freunden und Verwandten – und in der Nacht kam die Familie auch schon zu uns", erzählt Dennis Trappe und blickt lächelnd über den Küchentisch hinüber zu Sascha. Die Solidarität sei enorm, ergänzt Verena Trappe: "Die Hilfsbereitschaft ist sehr groß. Wir hätten das überhaupt nicht alleine geschafft. Viele Leute helfen in jeder Ecke, sei es bei Bürokratie, beim Sport, bei den Schulen, bei der Wohnungseinrichtung, von überall her wird Hilfe angeboten und so kann das auch funktionieren mit der Integration!"

Vater und Bruder blieben zurück

Doch trotz aller Hilfe: die Anspannung ist in diesem Moment spürbar am Tisch. Kein Wunder. Saschas Vater und auch der ältere, bereits volljährige Bruder mussten in der Ukraine zurückbleiben. "Ich bin sehr besorgt, was da gerade passiert", bestätigt Saschas Mutter Anzhela Seniuk mit leiser Stimme. "Aber es ging nicht anders. Sie mussten zurückbleiben, um die Heimat zu verteidigen."

Alltag lenkt ab

Doch der Blick der Familie geht immer wieder auch nach vorne. Zu Saschas großen Zielen. Natürlich kann der 15-Jährige in Koblenz nicht Biathlon betreiben, aber der Frühling dient in diesem Sport ohnehin eher der Regeneration und des langsamen Neuaufbaus. Also wird auch gleich mal eine Einheit auf Rennrädern absolviert, die Dennis Trappe und der LSB bei einem Koblenzer Hersteller organisieren konnten. "Man merkt richtig, dass der sportliche Alltag für die Kinder und für die Mutter Erleichterung und Ablenkung bringt", schildert Trappe. "Und damit die ganze schlimme Situation auch ein bisschen ausgeblendet wird."

Biathlon-Zentrum zerstört

Sascha weiß, dass zuhause in der Ukraine derzeit kein Training möglich wäre. "Das Biathlon-Zentrum ist zerstört. Durch Bomben“, sagt er und blickt nachdenklich in den Kraftraum, in dem er gerade sitzt. Und ist unendlich dankbar angesichts der vielen Helfer hier in Koblenz: "Ich kann hier jeden Tag trainieren, unter besten Bedingungen!" Sollte Sascha seinen großen Olympia-Traum leben dürfen in vier Jahren: das Engagement des rheinland-pfälzischen Sport-Netzwerks hätte einen großen Anteil daran.