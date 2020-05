David Bada hat das geschafft, was kaum einem American Football-Spieler aus Deutschland gelingt: Der Sprung in die NFL. Es ist der außergewöhnliche Weg vom Heizungsbauer zum NFL-Profi. SWR Sport hat David Bada zu Hause besucht.

David Bada: Mit 1,95 Meter und 135 Kilogramm Körpergewicht ist er ein Koloss. Ein Koloss auf der Überholspur. Denn der 25-Jährige war vor einem Jahr noch Heizungsinstallateur in Schwäbisch Hall - jetzt dreht er an der ganz großen Schraube: er hat den Sprung in die NFL zu den Washington Redskins geschafft.

Ende April um 3 Uhr nachts erhält David Bada den Anruf seines Lebens: "David, you're going to the NFL" hört man vom anderen Ende. Es ist die Zusage aus den USA, es ist die Erfüllung des Traums von David Bada, für den der American Footballer so lange gekämpft hat. Sein zukünftiger Klub in der umsatzstärksten Liga der Welt: die Washington Redskins - der Klub aus der Hauptstadt.

Erst mit 17 Jahren mit American Football begonnen

"Ich war so glücklich. Das war, als würde ein Riesen-Stein von mir fallen. Das war unglaublich", sagt Bada gegenüber SWR Sport in seinem Wohnzimmer in München. Wegen der Corona-Pandemie macht er aktuell noch einen Zwischenstopp in seiner alten Heimat, wo er mit 17 Jahren mit dem Football begonnen hatte.

Munich Cowboys - Schwäbisch Hall Unicorns - Washington Redskins

Nach seinen Anfangsjahren in München wechselte David Bada nach Schwäbisch Hall. Dort wurde er nicht nur 2018 Deutscher Meister in der German Football League, sondern feierte mit den Unicorns dazu die längste Siegesserie im deutschen Mannschaftssport - zumindest in der jüngeren Geschichte.

Für Schwäbisch Hall war der 1,95-Hüne irgendwann zu groß, für seine Gegner war der Mann, der bei den Unicorns die Nummer "14" trug zu schnell, zu stark und zu gut.

David Bada setzt sich im "International Pathway Program" durch

Es folgt die Einladung der NFL zu einem 3-monatigen Trainingsprogramm für Nicht-US-Spieler nach Florida. Von Anfang Januar bis Ende März hatte der gebürtige Münchner am International Pathway Program (IPP) für ausländische Talente teilgenommen. Also der Chance für nicht in den USA geborene Spieler auf eine NFL-Karriere. In Bradenton (Florida) stellten neun international ausgewählte Spieler drei Monate lang ihre körperlichen und auch psychischen Fähigkeiten unter Beweis. Vier dieser neun Spieler erhalten nun einen Vertrag in der NFL. Neben Bada haben es ein Österreicher, ein Australier und ein Mexikaner geschafft.

In Sachen Speed hat sich der Neu-NFL-Profi stark verbessert

Gerade beim Faktor Geschwindigkeit hat sich der 25-Jährige am meisten verbessert. Eine Gratwanderung: Schließlich muss der Defensive Liner seine 135 Kilogramm erst mal in Wallung bringen.

Neben zahlreichen Glückwünschen von seinen alten Teams und Teamkollegen war der erste Anruf aus Washington sicherlich das Highlight für David Bada. Wegen Corona fand Davids erstes Gespräch mit Headcoach Ron Rivera von Wohnzimmer zu Wohnzimmer statt.

Bis es in die USA geht: Kraftfutter "Fufu" von Mama Claudia

Im Wohnzimmer in seiner Heimat München gibt's für den Neu-NFL-Profi bis er in die Staaten abheben darf noch ganz spezielles Kraftfutter: "Fufu". Die Speise stammt aus Togo, der Heimat von Davids Mutter Claudia. "Fufu ist Kartoffelpüree mit Gries", erklärt die Mama, die SWR Sport mit Superman-Shirt empfängt, passend zum Super-Karriere-Schritt, den ihr Sohn nun geht.

Mama Claudia ist sich sicher, dass David mit "Fufu" seine 135 Kilo halten kann, schließlich war er bei seiner Geburt schon ein außergewöhnliches Baby: Stolze fünf Kilo wog der kleine David damals. Klein ist er schon lange nicht mehr: Heute ist David Bada ein Kraftpaket und mit seinen 1,95 Meter ein Koloss auf der Überholspur.