Stuttgarter Adrian Walz umrundet Neuseeland mit dem Fahrrad

Was macht man nach dem Abitur? Man sucht sich ein Abenteuer. Adrian Walz aus Stuttgart beschloss, Neuseeland mit dem Fahrrad zu umrunden. Schon am ersten Tag wollte er aufgeben.

40 Kilogramm wog sein Fahrrad mit Gepäck, als Adrian von Auckland aus gegen den Uhrzeigersinn aufbrach, um die beiden neuseeländischen Inseln zu umrunden. 4.500 Kilometer lagen vor ihm. Der Abiturient startete motiviert, stieß aber schon am ersten Tag an seine Grenzen. Nach 80 Kilometern stand er plötzlich am Ende einer Schotterpiste im Matsch, nichts ging mehr, er hatte sich verfahren. Müde, frustriert und entkräftet dachte er sich "vielleicht war das Ganze eine Schnapsidee" und überlegte, schon nach der ersten Etappe aufzugeben.

Er radelte zurück zur nächsten Stadt, kaufte sich etwas zu essen und schmiss sich in sein Zelt. Der nächste Tag veränderte dann alles. Auch Etappe zwei war wieder voller Strapazen, denn es ging gefühlt nur steil bergauf durch einen Nationalpark zum Küstendorf Piha. Aber Adrian kämpfte und wurde mit einem grandiosen Küstenpanorama inklusive eines traumhaften Sonnenuntergangs über dem Meer belohnt. Noch mehr begeisterten ihn die freundlichen und hilfsbereiten Menschen in Piha. Die staunten, dass es einer mit dem Rad über die Bergkette geschafft hatte.

"Es ging so steil nach oben, dass keine Lastwagen mehr fuhren. Es war eine enge Straße, ich wurde angehupt, weil manche wollten, dass ich nicht da bin. Aber ich wurde auch angefeuert und freundliche Menschen haben mich empfangen, das hat mir Mut gemacht."

Mehr als eine Tour de France: 150 Kilometer am Tag, 4.500 Kilometer insgesamt

Jetzt ging das Abenteuer richtig los, denn Adrian realisierte, dass 4.500 Kilometer und 40.000 Höhenmeter eine verdammt lange und heftige Strecke sind. Von seinem Plan abweichen wollte er aber nicht. Also packte er jeden Tag sein Gepäck samt Zelt aufs Rad, fuhr täglich rund 150 Kilometer und kam so am Ende auf 4.500 Kilometer. Das sind 1.000 Kilometer mehr als bei der Tour de France. Nach 30 Tagen hatte er es geschafft: Nach dem Start am 8. November hatte er am 8. Dezember beide Inseln umrundet.

Trainiert hatte er für seine Tortour nicht wirklich. "Klar, ich bin in Stuttgart am Neckar lang geradelt, aber wenn es den Berg hoch ging, zurück nach Hause, habe ich die U-Bahn genommen", sagt der groß gewachsene sportliche Abiturient und lacht. Viele hätten ihm dieses Abenteuer nicht zugetraut. Zur besseren Vorbereitung und zum Testen seines Materials fuhr er dann aber immerhin mal an den Bodensee und dann von München nach Venedig.

Das Highlight: Ein Gletscher, der sich in einen türkisfarbenen See ergießt

Sein Highlight war die zweite Etappe, die über die Bergkette ins Küstenort Piha führte. Aber obwohl es ihm dort so gut gefiel, blieb er nur eine Nacht, was er später bereute. Dort in Piha wurde ihm bewusst, dass er noch über 4.000 Kilometer vor sich hatte. Jetzt war sein Ehrgeiz geweckt. Adrian fuhr vorbei an Wäldern, Bergen und Gletschern, die sich in türkisfarbene Seen ergossen. Er genoss die Einsamkeit, dachte viel über sich und sein Leben nach und hielt selten an. Neuseeland glitt an ihm vorbei wie in Trance.

"Das Problem war mental, dass ich wusste, dass ich noch so eine riesige Distanz vor mir hatte. Das hat mich belastet und deshalb ist es mir schwer gefallen, länger an einem Ort zu bleiben. Es war für mich keine Option länger an einem Ort zu bleiben. Was im Nachhinein nicht so gut war, aber man lernt ja immer dazu."

Auf die Frage: "Hat dich die Tour verändert?" antwortet Adrian knapp und klar: "Ich glaube nicht". Und wird dann zum Philosophen und bemerkt während seiner Antwort, dass er sehr wohl ein anderer Mensch geworden sei. Einer, der Rückschläge in Zukunft besser meistern wird. "Ich habe mich auf jeden Fall selbst besser kennengelernt. Weil wenn man so viel allein ist, hat man Gedanken, die man sonst nicht hat. Ich wusste immer, egal wie schlecht es mir ging, dass irgendwann eine bessere Zeit kommt und dieses Denken hatte ich davor nicht."

Zum Frühstück gab es täglich Porridge, das nach und nach mit Honig, Früchten und Nüssen zum "Powerfood" optimiert wurde

Mit der Zeit wurde Adrian immer fitter, das Radeln fiel ihm leichter und dank einer gefütterten Radlerhose hielt sein Po durch. Klar brannten abends die Oberschenkel und er wurde von Wadenkrämpfen heimgesucht, aber von schlimmeren Verletzungen blieb er verschont. Einzig sein Daumen an der linken Hand ist noch verkrampft und will noch nicht wieder, wie er soll: "Aber das wird schon wieder."

Ein Sturz und einen Platten - mehr Pannen hatte Adrian nicht

Nach 30 Tagen hatte Adrian dann die Nord- und die Südinsel Neuseelands umrundet. Kaum angekommen, verkaufte er sein Rad und kaufte sich ein Surfbrett. Er will zurück nach Piha an den schwarzen Sandstrand, sich eine Arbeit suchen und erstmal das Leben im Kampf mit den Wellen genießen. Seine Abenteuerlust ist geweckt und der nächste Radtrip schon im Kopf, er will ans Nordkap, den nördlichsten Punkt Europas radeln.