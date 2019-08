Miroslav Klose ist nicht nur ein außergewöhnlich guter Fußballer, sondern auch ein ganz besonderer Mensch. Am 2. September erscheint mit "Miro" die Biografie des ehemaligen Weltklasse-Stürmers.

Miroslav Klose ist Weltmeister, Rekordtorschütze der deutschen Nationalmannschaft, Deutscher Meister und Pokalsieger. In die Herzen der Fußballfans hat er sich aber durch sein besonderes Wesen und sein bescheidenes Auftreten katapultiert. Klose ist nämlich nicht der typische Fußballer, der im Nachwuchsleistungszentrum groß geworden ist und von einer Junioren-Nationalmannschaft in die nächste wechselte. Mit 20 Jahren spielte der gebürtige Pole, der 1985 als Aussiedler mit seiner Familie nach Kusel im Nordpfälzer Bergland kam, noch in der der siebten Liga. Er absolvierte eine Ausbildung zum Zimmermann und arbeitete als Geselle. "Ich weiß, was harte Arbeit ist", waren für Klose diese Lehrjahre sehr schwere Jahre.

Die Geschichte des Miroslav Klose

Klose und der FCK

Sein Weg in den Fußball-Olymp begann 1999 nach seinem Wechsel zu den FCK-Amateuren. "Ich habe am Zaun in Kaiserslautern gestanden und gesehen: Der Weg ist nicht mehr so weit von den Amateuren zu den Profis. Dann hat es mich richtig gepackt, weil ich gesehen habe, ich kann da mithalten. Der Ehrgeiz und die Disziplin waren bei mir von Anfang an da", erinnert sich Klose. Am 15. April 2000 wurde sein Traum wahr: Im Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt stand er zum ersten Mal für das Bundesligateam der Roten Teufel auf dem Platz. In Kaiserslautern traf er auch den Mann, der für ihn zum Vorbild werden sollte: FCK-Legende Fritz Walter. In seiner Biografie, die Ronald Reng geschrieben hat, ist zu lesen: 'Die Treffen mit dem körperlich gebrechlichen, geistig aber vitalen Rentner gaben ihm viel Kraft. So wollte Miroslav Klose sein, wie Fritz Walter.'

Miroslav Klose fühlt mit seinem Ex-Mitspieler Sascha Hildmann und dem FCK.

Kloses Karriere

Sein Ehrgeiz und sein unermüdlicher Einsatz brachten Klose nach und nach bis ganz nach oben. Am 24. März 2001 gab er sein Debüt in der Nationalmannschaft. 2004 wechselte er vom FCK zu Werder Bremen, wurde in der Saison 2005/06 Torschützenkönig der Bundesliga und spielte ab 2007 für den FC Bayern München, mit dem er das Double holte und ins Finale der Champions League kam. Es folgten noch fünf Jahre (2011 bis 2016) bei Lazio Rom, ehe er im November 2016 seine Spielerkarriere beendete.

Als Trainer Werte weitergeben

Mittlerweile steht Miroslav Klose als Juniorentrainer beim FC Bayern München unter Vertrag. Den B-Jugendlichen in der U17 Bundesliga will er nicht nur Fußballspielen beibringen, sondern auch seine eigenen Werte vermitteln - nach seinem Lebensmotto: "Viele kleine Schritte führen zum großen Triumph". Wer genau wissen will, wie Miroslav Klose Schritt für Schritt vom Bezirksklassenspieler zum Weltstar aufgestiegen ist, sollte seine Biografie lesen.