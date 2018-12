Die SWR-Sportreporter blicken zurück, auf ihre persönlichen Augenblicke des Sportjahres 2018. Heute: eine Geschichte über Südsee und Schneeketten von Pirmin Styrnol.

Es gibt diese Sportgeschichten, die man niemals vergisst. Manchmal, weil sie von sportlichen Höchstleistungen handeln, manchmal, weil sie einem ans Herz rühren und manchmal, weil sie so vollkommen anders sind als der "Alltag". Chaotisch, lustig, einfach eine Produktion, die im Gedächtnis bleibt. Das hier ist so eine.

Mein Sportmoment 2018 fand bereits im Februar statt - in Pyeongchang. Der mittlerweile weltbekannte tongaische Taekwondo-Athlet/Ski-Langläufer Pita Taufatofua "raste" auf seinen Skiern ins Ziel. Dort wartete der 34-Jährige Südsee-Insulaner auf seine Trainingspartner aus Südamerika, mit welchen er den Zieleinlauf frenetisch feierte. Vom Olympiasieger waren alle drei über 20 Minuten entfernt, doch das machte keinem etwas aus. Echter olympischer Sportsgeist eben. Dabeisein ist alles.

Dauer 03:10 min Taufatofua erfüllt sich Traum Taufatofua trainierte in Pfullendorf

Der "Tongan Flag-Bearer" bei den Winterspielen

Ich lernte Pita bereits ein Jahr zuvor kennen. An einem chaotischen Tag im Allgäu. Doch von vorne: Als "Tongan Flag-Bearer" war Pita Taufatofua im Jahr 2016 über Nacht zum Star geworden, als er bei der Eröffnungsfeier zu den olympischen Sommerspielen in Rio oberkörperfrei, im Bastrock und eingeölt die tongaische Flagge ins Stadion getragen hatte. Ein halbes Jahr später erklärte Pita, dass er nach seiner Sommerteilnahme als Taekwondo-Athlet nun auch im Winter teilnehmen wolle - als Langläufer.

Im Jahr 2017 begab er sich deshalb in den Schwarzwald nach Pfullendorf, um von Thomas Jacob, einem Langlauf-Coach aus der badischen Kleinstadt, das Skifahren zu lernen. In sechs Wochen wollte sich ein Mann, der noch nie zuvor Schnee gesehen hatte, auf die WM-Qualifikation vorbereiten. Da in Pfullendorf allerdings kaum Schnee lag, fuhren Pita und Thomas kurzerhand zum Kurztrainingslager nach Balderschwang ins Allgäu. Und ich fuhr ebenfalls hin.

Vier Stunden nach Balderschwang - ohne Schneeketten

Für einen Fernseh-Beitrag für SWR Aktuell begab ich mich also eines morgens auf den vier Stunden langen Weg nach Balderschwang - nur um neun Kilometer unter dem Pass feststellen zu müssen, dass Schneekettenpflicht ausgerufen war. Natürlich hatte ich keine dabei. Ich rief Thomas Jacob, Pitas Trainer an: "Kein Problem, wir sind von der anderen Seite hochgefahren - haben keine Schneeketten gebraucht", so seine Ansage. Also fuhr ich los, die Serpentinen zum Skigebiet hinauf.

Rund zwei Kilometer später stand ich wieder. Die Reifen drehten durch, wenden war unmöglich, die Straße viel zu eng. Ich steckte fest. Links ging es viele Meter einen steilen Abhang hinab, rechts eine Steilwand hinauf. Der einzige Weg: Rückwärts wieder runter. So rutschte und schlitterte ich in meinem Volvo den Berg hinab, ständig im Begriff, hinter der nächsten Kurve vor einem hinauffahrenden Bus aufzutauchen. Selten habe ich in einem Skigebiet so geschwitzt...

Nach 30-minütigem Rückwärts-schlittern hatte ich die Abfahrt gemeistert, fuhr einmal um den Berg herum, von der anderen Seite wieder hinauf und hatte eine Verspätung von "lediglich" eineinhalb Stunden zum Dreh. Glücklicherweise fanden sowohl Pita als auch Thomas meine Schneeketten-Eskapade reichlich amüsant. Der Drehtag verging wie im Flug - und ich konnte den selbsternannten "Coconut Fighter" auf seinen neuen Brettern beobachten. Dass er jemals Weltmeister werden würde bezweifelte ich zwar, doch nach einer Spaßveranstaltung sah das ganze dennoch nicht aus. Pita wollte zu Olympia - und meinte das absolut ernst.

Von der Jagd nach Quali-Punkten

Pita lief zwei Wochen später bei der Ski-WM im finnischen Lahti. Er wurde Drittletzter, vor Konkurrenz aus Serbien und Venezuela. Und er fuhr im Jahr 2017 jedes nur erdenkbare Rennen mit, auf der Jagd nach Quali-Punkten für die olympischen Winterspiele 2018. Von Serbien bis Kolumbien, Sommerski auf Rollen, heftige Stürze in Osteuropa, Pita sammelte Punkt um Punkt. Doch es wurde knapp. Noch im Januar mussten Pita und Thomas um die Olympia-Norm zittern - wenige Wochen vor der Eröffnungsfeier flogen die beiden zum letzten möglichen Qualifikationsturnier nach Island. Und dort endlich schaffte Pita es. In einer Hatz nach Sekunden, bei der allerletzten Chance, irgendwo im Nirgendwo.

Dauer 02:33 min Unser Mann aus Tonga Pita Taufatofua, für ihn sind es seine zweiten Olympischen Spiele aber seine ersten Winterspiele. Er tritt an im Skilanglauf, nicht das naheliegenste, wenn man aus Tonga kommt.

Bei der Eröffnungsfeier in Pyeongchang trug Pita wieder die tongaische Flagge ins Stadion. Und wieder trug er nur einen Bastrock und Kokosnuss-Öl am Körper. Minusgrade hin oder her. Wieder überschlugen sich die sozialen Netzwerke und der Spitzname "Coconut Fighter" ging einmal mehr um die Welt. Ich beobachtete das Ganze aus der Ferne und konnte mir ein Grinsen nicht verkneifen. Als ich Pita einige Tage später beim olympischen Langlauf-Sprint im Ziel jubeln sah, hatte ich sofort einen Gedanken im Kopf: Nie wieder werde ich ohne Schneeketten ins Allgäu fahren.