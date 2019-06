Paralympics-Sieger Niko Kappel ist der beste kleinwüchsige Kugelstoßer der Welt. Der 1,40-Meter kleine Sportler ist seit sechs Jahren in festen Händen: Freundin Luisa ist normal groß. Doch in der Liebe geht es nicht immer um die Größe…

Das Vorurteil, dass der Mann größer sein muss als die Frau, interessiert Niko Kappel und Luisa Holzwarth überhaupt nicht. Luisa war 17, Niko 18 Jahre alt, als sie zusammenkamen. Ein Jahr Altersunterschied – 25 Zentimeter Größenunterschied. Seit sechs Jahren sind sie jetzt ein Paar.

Dauer 4:08 min Außergewöhnliches Paar: Niko Kappel und Luisa Holzwarth

Niko Kappel vom VfL Sindelfingen ist mehrmaliger Weltmeister im Kugelstoßen und einer der bekanntesten Behindertensportler Deutschlands. 2016 holte er bei den Paralympics in Rio de Janeiro Gold. Ob im Sport, in der Schule oder in der Liebe – von seiner Größe hat er sich noch nie aufhalten lassen.

Klare Aufgabenteilung im Haushalt

Dass Niko kleinwüchsig ist, merkt man der gemeinsamen Wohnung kaum an: Für die hohen Schränke nutzt er einen Hocker. Die Aufgaben sind klar verteilt. Niko und Luisa sind ein eingespieltes Team. Seit 2015 wohnt das Paar zusammen in Welzheim – die Rollenverteilung ist, was den Haushalt angeht, eher traditionell. Das gibt Niko Kappel offen zu: "Dass der Mann die schweren Sachen hoch trägt beispielsweise, darauf lege ich Wert. Da bin ich dann auch so ein Ego. Das ist mir wichtig, dass ich so wahrgenommen werde."

Seine Körpergröße hat Luisa nie gestört – nur ihre Familie hatte anfangs Vorurteile. Doch auch die gibt es mittlerweile nicht mehr. Und für Luisa ist "ihr Niko" sowieso der Beste. Egal, was andere sagen: "Seine liebevolle Art, wie er mit mir umgeht. Er ist eigentlich ein perfekter Mann."