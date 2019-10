Sandro Böhme aus Karlsruhe ist Deutschlands bester Wingsuiter. Mit seiner Frau hat er Himmel und Hölle erlebt. Beide liebten das Freiheitsgefühl des Fliegens. Bis Susanne Böhme schwer verunglückte.

Sandro Böhme gerät ins Schwärmen, wenn er über seine große Leidenschaft spricht. "Das Fliegen in der Wingsuit ist so wie früher, als man über eine Blumenwiese gerannt ist. So steuere ich - grob gesagt - auch die Wingsuit," sagt er SWR Sport. "Es ist faszinierend und ein Kindheitstraum, fliegen zu können."

Dauer 2:20 min Zwischen Himmel und Hölle - Wingsuiter Sandro Böhme Sandro Böhme und seine Frau Susanne sind begeisterte Wingsuiter - bis Susanne im Jahr 2012 bei einem Sprung verunglückt und seitdem querschnittsgelähmt ist. Aber Aufhören mit ihrem Sport war für die beiden keine Option. Im Gegenteil: Im August diesen Jahres wurde Sandro Böhme mit seinem Partner Deutscher Meister im Zweier-Akrobatik-Springen. Und Susanne hat das Wingsuiten auch noch in ihrem Kopf....

Schlimmer Unfall an der Felswand

Sandro Böhme aus Karlsruhe und Patrick Kramer aus Schopfheim sind die besten Wingsuit-Akrobaten Deutschlands. Im August sind sie Deutsche Meister im Akrobatik-Sprung geworden. Der Leichtigkeit in der Luft sieht man nicht an, welch schwerer Schicksalsschlag Sandro Böhme vor sieben Jahren getroffen hat. Seine Frau Susanne verunglückte schwer. Ein Sturz mit dem Wingsuit an einer Felswand. Seither ist sie an den Boden gefesselt.

"Ich habe noch bruchstückhafte Erinnerungen an den Sprung. Ich bin an der Wand mit dem Fuß hängen geblieben, habe mich dadurch überschlagen und mir dann beim Aufprall den Rücken gebrochen," erzählt Susanne Böhme - im Rollstuhl sitzend. Und erinnert sich weiter: "Was macht man als Erstes? Man versucht alles zu bewegen und stellt fest: Da ist was faul. Was da los ist, war mir sofort klar."

Böhme will auch den WM-Titel

Seit diesem tragischen Moment ist Susanne Böhme querschnittsgelähmt. Aber sie kämpft sich zurück ins Leben, schafft es,mit Krücken zu gehen, bekommt einen Sohn und springt bald schon wieder mit dem Fallschirm. Derzeit will sie nicht vor die Kamera. Sie sei in einer schlechten Phase, sagt ihr Mann. Sandro Böhme springt trotz allem weiter als Wingsuiter. Er sagt: "Ich springe vor allem deshalb weiter, weil wir gute Chancen haben, jetzt auch bei den Weltmeisterschaften den Titel zu holen. Ich denke, dass das nachvollziehbar ist für Susanne und dass sie deswegen kein Problem damit hat."

Reiz ist größer als Risiko

Ein Sprung dauert nur circa zwei Minuten. Das Fliegen selbst geht nicht länger als eine, danach öffnet sich der Fallschirm. Das Tempo ist atemberaubend, rund 150 Stundenkilometer. Wingsuit ist schön, aber auch gefährlich. Das weiß auch Sandro Böhme: "Das gefühlte Risiko für jemanden, der nicht springt, ist deutlich höher, als es tatsächlich ist." Sprungpartner Patrick Kramer fügt hinzu: "Der Reiz fliegt auf jeden Fall mit. Er ist größer als der Gedanke an das Gefährliche."

Wingsuit ist wie eine Sucht für Sandro Böhme. Nicht nur für ihn, auch für Ehefrau Susanne. Trotz ihres schlimmen Unfalls. Noch immer kreisen ihre Gedanken häufig um die große Freiheit des Fliegens.