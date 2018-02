Im Streit um die außerordentliche fristlose Kündigung des Fecht-Landestrainers Sven T. könnte Top-Fechterin Carolin Golubytskyi Licht ins Dunkel bringen. Sie soll 2003 von dem Trainer sexuell belästigt worden sein. Sven T. bestreitet dies. Jetzt soll Golubytskyi vor Gericht aussagen.

Die Vorwürfe wiegen schwer. Es geht um sexuelle Belästigungen von Fechterinnen aus Tauberbischofsheim durch einen Trainer – über einen Zeitraum von 13 Jahren. Landestrainer Sven T., von 1991 bis Ende 2016 Angestellter beim Landessportverband Baden-Württemberg (LSV), soll gegenüber seinen Schützlingen immer wieder übergriffig geworden sein.

Trainer weist Vorwürfe zurück

Es heißt, der Trainer habe die jungen Frauen angestarrt und sich über ihre Brüste ausgelassen. Angeblich habe er die Athletinnen begrapscht und bei Wettkämpfen deren Zimmer aufgesucht , wenn sie gerade geduscht hätten. Sven T. weist diese Vorwürfe vehement zurück. Sie seien allesamt erlogen, sagte er dem SWR. Der Coach fühlt sich als Opfer einer bösen Intrige.

Der ehemalige Landestrainer kämpft um seine Reputation, seine Ehre – und um seinen verlorenen Arbeitsplatz. Deshalb erhob Sven T. Kündigungsschutzklage beim Arbeitsgericht Heilbronn – mit Erfolg. Im August 2017 erklärte das Gericht die außerordentliche fristlose Kündigung durch seinen Arbeitgeber für unwirksam. Am 22. Dezember 2016 hatte der LSV diese Kündigung gegenüber dem Angestellten ausgesprochen. Gegen die Entscheidung des Arbeitsgerichts Heilbronn legte der LSV wiederum Berufung ein.

Dauer 00:49 min Verhandlungen mit Spannung erwartet Am Mittwoch stehen die Verhandlungen zu den Missbrauchsvorwürfen eines Fechttrainers in Stuttgart an.

Top-Fechterin als Zeugin

Nun soll das Landesarbeitsgericht in Stuttgart beim Berufungstermin am Mittwoch (9 Uhr) Licht ins Dunkel bringen. Besonders brisant: als Hauptzeugin hat das Gericht die deutsche Spitzenfechterin Carolin Golubytskyi geladen. Die Florett-Vizeweltmeisterin von 2013 hatte im November 2016 Kontakt zum LSV aufgenommen. In einem Gespräch im Dezember 2016 hatte die fünffache Deutsche Einzelmeisterin u.a. über angebliche Vorkommnisse bei den Fecht-Junioren-Europameisterschaften 2003 in Kroatien berichtet. Die damals 17-jährige Athletin sei nach ihrem EM-Triumph auf ihr Hotelzimmer gegangen und dort von dem Landestrainer sexuell belästigt worden.

Was passierte wirklich?

Wie wichtig dem Gericht die Anwesenheit der Spitzenfechterin ist, belegt die Tatsache, dass Golubytskyi aktuell in den USA lebt und dennoch vorgeladen wurde. Die 32-Jährige ist aber nicht die einzige Fechterin, die das Gericht nach Stuttgart geladen hat. Auch Sandra Bingenheimer, mehrfache Deutsche Meisterin im Florett, soll als Zeugin gehört werden. Sie soll den angeblichen Vorfall von 2003 gegenüber dem LSV bestätigt haben.

Das deutsche Fechten blickt am Mittwoch gebannt nach Stuttgart. Denn in diesem Prozess geht es um weit mehr als um die juristische Bewertung einer Beendigung eines Arbeitsverhältnisses. Es geht um mögliche sexualisierte Gewalt im (Fecht)-Sport. Es geht generell um die Beziehung zwischen Trainern und Sportlerinnen. Es geht um Grenzen und Grenzüberschreitungen. Es geht um eine Kultur des Hin- oder Wegschauens.

Die Suche nach der Wahrheit ist schwierig.