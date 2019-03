Mehr Geld für ein Stadionticket bezahlen, weil es ein „Risikospiel“ ist? Diese Woche wird weiter darüber verhandelt, ob sich die DFL bei den Polizeikosten beteiligen muss. Das wiederum würde die Südwest-Vereine finanziell betreffen und im schlechtesten Falle sogar die Fans?

Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig entscheidet ab Dienstag darüber, ob die Stadt Bremen die Deutsche Fußball Liga (DFL) für die Kosten risikoreicher Spiele verantwortlich machen kann. Seit mehr als drei Jahren dauert dieser Rechtsstreit inzwischen nun an. Sollte das Gericht das Bundesland entlasten, müssten die DFL und die Vereine zahlen. Im schlechtesten Falle werden diese Kosten dann womöglich durch teurere Stadion-Tickets kompensiert. Wäre das überhaupt eine Option für den Otto-Normalverbraucher?

Dauer 00:41 min Wer soll die Kosten für Polizeieinsätze tragen? Am Dienstag wird in Leipzig entschieden wer die Kosten für Polizeieinsätze rund um Fußballspiele tragen soll.

Was bisher in den Gerichten geschah

Im April 2016 hatte die DFL gegen den ersten Gebührenbescheid aus Bremen geklagt, welcher daraufhin als rechtswidrig eingestuft wurde. Genau dieses Urteil wurde am 21. Februar 2018 im Berufungsverfahren vom Oberverwaltungsgericht Bremen wieder aufgehoben. Aktuell muss bei brisanten Begegnungen, bei denen mehr Beamte benötigt werden, die DFL die Mehrkosten tragen. Mittlerweile liegen der DFL insgesamt sieben Rechnungen aus Bremen vor. Auch die Forderungen haben sich über die Jahre mehr als verfünffacht. Für den Zeitraum von 2015 bis 2018 fordert die Stadt Bremen rund 2,3 Millionen Euro.

Langfristige Gefahr für Drittliga-Klubs

Ein neues Urteil wird voraussichtlich am Freitag erwartet. Die DFL hätte danach noch die Möglichkeit, bei der letzten Instanz in Revision zu gehen - beim Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe. Sollte das Land Bremen gewinnen, werden die Forderungen zu Werder weitergereicht. Zukünftig könnten dann die anderen Bundesländer genau gleich verfahren und die Kosten an die Erst- und Zweitliga-Vereine abdrücken. Sollte diese Manier in die unteren Klassen fortgeführt werden, wäre das für kleine Klubs, wie den KSC, 1. FC Kaiserslautern oder Waldhof Mannheim ein Fiasko.

Dauer 05:37 min Polizeikosten beim Fußball Am Dienstag 26.3 wird in Leipzig entschieden ob die Vereine sich in Zukunft an Polizeieinsätzen beteiligen müssen.

KSC und SC Freiburg klar gegen Änderung

Der Präsident des Karlsruher SC, Ingo Wellenreuther, sprach sich beim SWR schon gegen eine Neuregelung aus: "Die Gefahrenabwehr ist Sache der Polizei. Bei uns gilt das Prinzip der Gewaltenteilung. Deswegen glaube ich, dass es verfassungsrechtlich nicht haltbar ist, die Kosten hier auf den Fußball, auf die Vereine oder auf die Verbände umzulegen." In der Saison 2016/17 gab es in der 3. Liga laut DFL-Pressesprecher Michael Novak 51 "Spiele mit erhöhtem Risiko". In der 1. Bundesliga waren es 24, in der 2. Bundesliga 34 Partien.

Beim SC Freiburg sieht man es ähnlich: Als eine "Kernaufgabe des Staates" bezeichnet es Oliver Leki, Vorstand bei den Breisgauern: "Die Aufrechterhaltung der Sicherheit im öffentlichen Raum muss durch den Staat gewährleistet bleiben." Der VfB Stuttgart und die TSG Hoffenheim wollten sich vorab des Prozesses nicht zu diesem Thema äußern.

Auch Österreich verhandelt nun auch

Nicht nur in Deutschland werden über die Kostenaufkommen der Exekutive verhandelt, sondern auch diesen Donnerstag im niederösterreicischen Landtag. Der Auslöser ist das Wiener Stadtderby zwischen Austria und Rapid im Herbst 2018. Damals wurden über 800 Polizisten eingesetzt, was laut oe24.at etwa 190.000 Euro kostete.