Florian Müller, Keeper des FSV Mainz 05, und Lennart Grill, Schlussmann beim 1. FC Kaiserslautern, verbindet eine lange Geschichte. SWR Sport hat sich an ihre Spuren geheftet.

Dass Florian Müller einmal als Torwart spielen würde war früh klar. Mit drei Jahren stellte sich die aktuelle Nummer eins des FSV Mainz 05 das erste Mal zwischen die Pfosten. "Er hat halt seinen Vater, seinen Onkel und auf alten Bildern den Opa immer nur im Torwart-Trikot gesehen, da war der erste Wunsch natürlich, auch eins anzuziehen", erinnert sich Vater Volker Müller an die fußballerischen Anfänge seines Sohnes. Die erlebte der Blondschopf in seiner Heimat beim FV Lebach im Saarland, wo er bereits in der F- und E-Jugend auf sich aufmerksam machte. "Man hat schon gesehen, dass er ein Fußball-Talent ist. Dass er aber so ein guter Torwart wird, konnte ich damals mit Sicherheit noch nicht sehen", berichtet Christoph Mees, ehemaliger Zweitliga-Profi und Jugendtrainer Müllers.

Grill überzeugt in der Jugend als Multi-Talent

Lennart Grill fand dagegen eher zufällig den Weg ins Tor. Als der gebürtige Idar-Obersteiner in Nahbollenbach im Hunsrück spielte, war er nämlich eigentlich für das Tore-Schießen zuständig - berüchtigt für sich seine Schnelligkeit und seine Kopfballstärke. Als kurz vor einem Spiel dann der eigentliche Keeper des Teams absagte, erklärte sich Grill kurzerhand bereit, ins Tor zu gehen. So erzählen es seine Kumpels aus der damaligen C-Jugend. Seine Karriere nahm ihren Anfang. Der heutige FCK-Schlussmann überzeugte fortan nicht nur als Stürmer, sondern auch zwischen den Pfosten. "Man sagt ja immer, Torwarte sind nicht die besten Fußballer, aber bei Lennart war das anders: Top-Torwart und Top-Stürmer", blickt Grills früherer Mitspieler Torben Maxmini zurück.

Was beide Torhüter verbindet, ist ihre gemeinsame Zeit beim FSV Mainz 05. Drei Jahre lang trainierten sie zusammen im Nachwuchsleistungszentrum der 05er - trotz der 14 Monate Altersunterschied. "Technisch beide auf ganz hohem Niveau", schwärmt Sven Hoffmeister, Torwarttrainer im Mainzer NLZ, von seinen früheren Schützlingen. "Flo hat durch seine Ausstrahlung schon immer sehr imponiert, der kam auf den Platz und hat gleich etwas dargestellt. Lenni hat durch seine Größe natürlich auch was dargestellt aber bei ihm hat es ein bisschen gedauert, bis diese Gier, den Ball unbedingt haben zu wollen, da war." Doch auch Grill ging seinen Weg und durchlief von der U16 bis zur U19 alle deutschen U-Nationalmannschaften, wechselte schließlich zum 1. FC Kaiserslautern und wurde mit der deutschen U21-Auswahl im Sommer sogar Vize-Europameister. Am Samstag trafen die beiden mit ihren Teams im DFB-Pokal aufeinander. Und da hatte der jüngere Torhüter das bessere Ende für sich.