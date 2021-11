50.000 trotz Corona im Fußballstadion - ein No-Go!

50.000 Fans verfolgten am Samstag das Bundesligaderby zwischen dem 1.FC Köln und Borussia Mönchengladbach - und das bei ständig steigenden Inzidenzzahlen. Mehr als irritierend, meint SWR Sportreporter Stefan Kersthold.

Es waren Bilder in der Kölner Arena wie in Zeiten, als das Virus noch kein Thema war. Laut singende und jubelnde Fußballfans, dicht an dicht, die meisten ohne Maske. Nicht, dass wir uns missverstehen, das Spiel war wirklich gut und natürlich kann auch ich nachvollziehen, dass die FC-Fans nach dem 4:1 völlig durchgedreht sind. Was aber mögen Intensivpflegerinnen und -pfleger in den Kliniken gedacht haben, beim Anblick feiernder Fußballfans - wenn sie überhaupt noch Zeit und Muße hatten, sich nach der Schicht mit der Bundesliga zu beschäftigen.

Volle Stadien - ein No-Go

Ich finde, und diese Meinung hatte ich bereits vor der Partie, volle Stadien bei einer Sieben-Tage-Inzidenz von mittlerweile über 450 und einer täglich dreistelligen Zahl an Corona-Toten sind ein No-Go. Auch deshalb, weil die Besucher ja auch an- und abreisen müssen, viele in völlig überfüllten Bussen und Bahnen. Die Aussage des gesundheitspolitischen Sprechers der CDU in Nordrhein-Westfalen, Peter Preuß, der im Deutschlandfunk sagte, dass die Genehmigung für eine volle Kölner Arena mit dem Wissen von heute nicht mehr erteilt worden wäre, machte mich dann nicht nur sprachlos, sondern regelrecht wütend.

BW-Regierung kündigt neue Geisterspiele an

Fans beim Topspiel?

Was denn, lieber Herr Preuß, war vor einigen Tagen noch anders? Warnen denn nicht alle Experten, allen voran RKI-Chef Lothar Wieler seit Wochen gebetsmühlenartig, dass es längst nicht mehr fünf vor zwölf, sondern längst schon halb eins ist. Die ersten Landkreise in Sachsen haben bereits eine Sieben-Tage-Inzidenz von über 2.000 erreicht und es wird tatsächlich immer noch darüber diskutiert, vor wie vielen Fans am kommenden Wochenende das Topspiel der Dortmunder gegen Bayern München stattfinden kann.

Demnächst wieder überall? Geisterspiel in der Bundesliga zwischen RB Leipzig und Bayer Leverkusen. imago images Imago/ Picture Point LE

DFL und DFB gefordert

Wenn die Politik mit ihren föderalistischen Länderregierungen nicht in der Lage ist, endlich eine gemeinsame Strategie zum Schutze aller umzusetzen, wenn die Impfquote in Deutschland nicht endlich steigt, sich Fans noch nicht einmal an die einfachsten Regeln halten - Stichwort Maskenpflicht - sollten DFL und DFB ein Zeichen setzen und von sich aus Geisterspiele anordnen. Sonst reden wir demnächst nicht mehr vor wie vielen, sondern ob überhaupt noch weitergespielt wird.