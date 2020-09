Während die Profiteams am Wochenende mit der ersten DFB-Pokalrunde in die neue Saison starten, hat der Spielbetrieb in den unteren Klassen bereits begonnen. Ein Erfahrungsbericht.

Zurück in die Normalität. Diesen Wunsch haben in Zeiten der Corona-Pandemie viele, doch die Wahrheit sieht anders aus. Fakt ist: Ohne einen zuverlässigen Impfstoff wird uns das Virus noch lange beschäftigen, bleiben gut gefüllte Konzerthallen genauso ein Wunschtraum wie ausverkaufte Stadien. Die große Frage hier aber lautet: Wenn Besucher und Zuschauer erlaubt sind bei den Spielen, wie viele dürfen es denn sein?

Die Fans des Drittligisten 1. FC Kaiserslautern müssen beim Pokalspiel gegen den Zweitligisten Jahn Regensburg noch draußen bleiben. Eine Entscheidung über eine Teil-Rückkehr soll erst am kommenden Montag, 15. September, in einem Gespräch mit der Stadt Kaiserslautern getroffen werden. Etwas weiter ist man da bereits in den unteren Klassen, wie der Selbstversuch am vergangenen Wochenende zeigte.

Freitag, 04. September: Oberliga in Ludwigshafen

350 Zuschauer waren zugelassen für den Oberligaauftakt des FC Arminia Ludwigshafen gegen die TSG Pfeddersheim. Die Tickets für den Kick mussten im Vorverkauf in der Vereinsgaststätte erworben werden, was in diesem Fall wohnortbedingt kein Problem war. Am Spieltag wurde das Ticket zusammen mit dem ausgefüllten Hygienezettel vorgelegt, wobei der geforderte 1,50-Meter-Abstand beim Einlass nicht immer eingehalten wurde. Was sich dann auch während des Spiels fortsetzte. Zwar wurden wir vom Stadionsprecher auf der Bezirkssportanlage in Ludwigshafen-Rheingönheim regelmäßig auf die Hygienemaßnahmen hingewiesen, was aber wohl nicht bei allen Zuschauern ankam. Vielleicht hätte man die Fans noch besser um den gesamten Platz verteilen können. Offiziell wurden übrigens 347 Besucher angegeben, nachgezählt habe ich nicht. Vorbildlich dagegen waren die Wege zu den Toiletten ausgewiesen, hier wurde auch sehr auf das Tragen des Mund- und Nasenschutzes geachtet. Gleiches galt auch für den Restaurationsbetrieb. Fazit: In Ludwigshafen haben sich nicht alle an die Vorgaben gehalten, mit etwas Eigeninitiative war die Einhaltung aller Maßnahmen aber kein Problem. Ach ja, die Partie endete 3:0 für die Arminia.

Samstag, 05. September: Regionalliga in Hoffenheim

Nächster Tag, nächstes Spiel. Es ging nach Hoffenheim, wo sich am ersten Regionalliga-Spieltag die zweiten Mannschaften der TSG und des FSV Mainz 05 gegenüberstanden. Auch hier mussten die Tickets im Vorverkauf erworben werden, in diesem Fall in der Arena in Sinsheim. 230 Karten kamen in den Verkauf. Vorteil für uns: Wegen der geringen Nachfrage wurde auch noch die Tageskasse am Dietmar-Hopp-Stadion in Hoffenheim geöffnet. Das obligatorische Formular konnte im Vorfeld ausgedruckt und ausgefüllt werden, hier etwas umfangreicher als in der Oberliga in Ludwigshafen. Wesentlich konsequenter waren dann auch die Einlasskontrollen. Neben Ticket und Formular musste der Personalausweis vorgelegt werden, dazu wurde bei jedem Besucher die Temperatur gemessen. Im Stadion beschränkte sich der Zuschauerbereich auf die Haupttribüne. Wobei hier der 1,50-Meter-Abstand durch das Entfernen der Sitze und das Sperren jeder zweiten Reihe zwingend vorgegeben war. Was auch für Besucher aus dem gleichen Haushalt galt. Auf das Tragen des Mund- und Nasenschutzes beim Verlassen des Platzes wurde penibel geachtet, ebenso waren die Zugänge zu Verkaufstand und Toiletten genau gekennzeichnet. Besser kann man ein Konzept nicht umsetzen. Endstand hier: 2:1 für die Gäste aus Mainz.

Sonntag, 06. September: Kreisliga A in Tawern

Saisonauftakt auch in der Kreisliga A Trier-Saarburg. Der SV Tawern traf auf den FSV Tarforst II und man hatte den Eindruck, das ganze Dorf ist auf den Beinen. Die offiziell 120 Zuschauer mussten sich an der Kasse registrieren, größere Kontrollen fanden nicht statt. Rund um den Sportplatz war das Gedränge teilweise groß, vom obligatorischen 1,50-Meter-Sicherheitsabstand hatten hier wohl noch nicht viele gehört. Mund- und Nasenschutz wurde, wenn überhaupt, nur beim Gang zu den Toiletten getragen. Der Gastronomiebereich im Stadion erinnerte an Vor-Corona-Zeiten. Das Spiel gewann der SV Tawern mit 2:1.

Fazit: Große Unterschiede je nach Spielklasse und Region

Die drei Beispiele vom Wochenende zeigen, dass die Vereine aus verschiedenen Bundesländern, Kommunen und Spielklassen sehr individuell mit der Umsetzung von Corona-Maßnahmen umgehen. Für den Fan bleibt die Situation unübersichtlich: Fußball mit Zuschauern? Ja? Nein? Vielleicht? Darauf gibt es keine allgemeingültige Antwort. Und das wird in den nächsten Wochen wahrscheinlich auch so bleiben.