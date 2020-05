Mit 4.100 Mitgliedern ist der TSV Schott Mainz der größte Breitensportverein in Rheinland Pfalz. Doch in Zeiten der Corona Krise ist vieles anders. Der Manager sorgt sich.

Von "A" wie American Football bis "W" wie Wintersport reichen die Angebote des TSV Schott Mainz. Normalerweise werden von insgesamt 14 Abteilungen über 30 Sportarten betreut. Doch was ist in diesen Zeiten schon normal. Statt belebte Fußballplätze und Tartanbahnen, statt eine gut besuchte Sporthallen und ein stark frequentiertes Fitness- und Gesundheitszentrum herrschte auf den rund 80.000 Quadratmetern der Vereinsanlage in den letzten Wochen gähnende Leere. Doch so ganz langsam erwachen die Sportstätten aus ihrem Corona- Dornröschenschlaf.

Tennis und Leichtathletik als Vorreiter

"Es geht wieder vorsichtig los" sagt der geschäftsführende Manager des TSV, Till Pleuger, im Interview mit SWR Sport. Nach den Tennisspielern dürfen jetzt auch die Leichtathleten wieder auf ihre Tartanbahn, allerdings erst ab einem Alter von 12 Jahren und dann alleine mit Abstand oder höchstens zu zweit. "Wir wollen einen Stufenplan entwickeln, welche Abteilung unter den aktuellen Vorgaben ab wann organisatorisch für einen Wiederbeginn in der Lage ist", so Pleuger. Auch für einen solide geführten Großverein wie den TSV Schott Mainz wäre es wichtig, dass es möglichst bald wieder einigermaßen normal weitergeht.

Unruhig Zeiten für Till Pleuger, den geschäftsführenden Manager des TSV Schott Mainz. Imago Imago

Es könnte kritisch werden - bis 300.000 Euro könnten fehlen

Zwar kann sich der TSV, der 2013 vom DOSB mit dem "Großen Stern des Sports" ausgezeichnet wurde, nach wie vor auf die Unterstützung des Namensgebers "Schott AG" verlassen, doch wurden hier die Zuwendungen in den letzten vier Jahren von 1,1 Millionen auf aktuell 590.000 Euro im Jahr gekürzt. "Die Wartungsverträge mit den Firmen, die sich um unsere Anlage kümmern, laufen weiter. Die im Sommer sehr beliebten Feriencamps dagegen fallen aus, allein hier waren Einnahmen in Höhe von 120.000 Euro eingeplant", sagt der Schott Manager, der im Vorstand auch für die Finanzen verantwortlich ist. Sollte der Lockdown noch länger andauern, fehlen dem TSV am Jahresende laut Pleuger bis zu 300.000 Euro.