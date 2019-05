Der Finaltag der Florett-Weltmeisterschaften im Juli 1983 ist ein außergewöhnlicher Tag. Auch wegen des Weltmeistertitels für die deutsche Mannschaft, doch vor allem, weil er das entscheidende Gefecht in Wien gewinnt: Matthias Behr. Es ist nicht sein erster Titel. 1976 holt er Mannschaftsgold bei Olympia, 1977 zum ersten Mal die Weltmeisterschaft. Im Jahr 1978 führt Behr sogar die Weltrangliste an.

Und trotzdem ist sein Sieg 1983 keiner, der in diese Reihe von Erfolgen passt, denn ein knappes Jahr zuvor steht die Karriere von Matthias Behr vor dem Aus. Es ist ebenfalls Juli, es ist ebenfalls eine Fecht-Weltmeisterschaft, als das Unglück geschieht, welches sein gesamtes späteres Leben prägt - und ein anderes beendet. Im Viertelfinale des Mannschafts-Wettkampfes in Rom gegen die Sowjetunion bricht Behrs Klinge und wird zum unkontrollierbaren Geschoß. Das gebrochene Ende dringt durch die poröse Maske seines Gegners Wladimir Smirnow, verletzt diesen schwer. Acht Tage lang kämpft der amtierende Weltmeister im Krankenhaus um sein Leben - dann erliegt er den Verletzungen.

Letztlich bleibt Matthias Behr zuhause, versucht in den folgenden Jahren aber immer wieder Kontakt zur Familie des verstorbenen Smirnow aufzunehmen. Ohne Erfolg. Das Fechten lässt er nicht bleiben, auch wenn er die Sicherheit seines Sports in Frage stellt - wie auch die restliche Fecht-Welt. Dem Unfall folgen Sicherheitsdebatten, das gesamte Material steht auf dem Prüfstand, ebenso wie die Materialkontrollen vor den Wettkämpfen. "Es musste etwas passieren", sagt Matthias Behr heute, "um etwas für die Sicherheit im gesamten Fechtsport zutun. Und ich war der Auserwählte - leider."

Ein Jahr nach dem Unfall von Rom gewinnt Matthias Behr das entscheidende Gefecht bei der WM in Wien. Es ist sein zweiter Mannschafts-WM-Titel nach 1977. Äußerlich scheint der Weltklassefechter wieder da zu sein, innerlich jedoch befindet er sich in einem Abwärtsstrudel. Zur Tragödie in Rom gesellt sich der Leistungsdruck als Profisportler, dazu kommen Probleme mit seinem Ziehvater und Fecht-Guru Emil Beck. Die innere Zerrissenheit mündet in einer tiefen Depression, die ihn jahrzehntelang begleitet, ihn sogar über Selbstmord nachdenken lässt. "Ein Bein hatte ich bereits über die Brücke geschwungen", schreibt er in seiner Autobiographie, und meint dies keinesfalls nur bildlich. Irgendetwas hält ihn vom Springen ab - er sucht sich professionelle Hilfe, kehrt ins Leben zurück.