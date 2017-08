Handball | Supercup Löwen und Zebras kämpfen um ersten Titel

Die Rhein-Neckar Löwen wollen den Supercup auch in diesem Jahr gewinnen und dem THW Kiel alles abverlangen. Bei dem Duell der beiden Spitzenklubs gibt es keinen wirklich Favoriten.

Die Rhein-Neckar Löwen gewannen 2016 den Handball-Supercup

Die Rhein-Neckar Löwen gegen den THW Kiel. Oder auch: amtierender Meister und Vorjahressieger gegen Pokalsieger und Rekord-Champion. Der Handball Supercup in der Stuttgarter Porsche Arena verspricht ein echter Härtetest für beide Mannschaften zu werden und dient nicht nur als Schaulauf vor der Saison. Das Kracher-Duell an diesem Mittwoch(19.00 Uhr) in Stuttgart wird zur ersten Standortbestimmung für die beiden Handball-Schwergewichte und soll Appetit auf die 52.Bundesliga-Spielzeit machen. «Die Rhein-Neckar Löwen und der THW Kiel sind die Topbotschafter, die die ganze Liga repräsentieren», sagte HBL-Geschäftsführer Frank Bohmann.

"Wir werden alles geben, um den ersten Titel der Saison einzufahren", so der Sportliche Leiter der Löwen, Oliver Roggisch, selbstbewusst. Der Supercup hat dabei zwar nicht den Stellenwert wie die Erfolge in der Liga oder im Pokal, aber dennoch will sich natürlich niemand einen Titel entgehen lassen. "Es ist ein letzter großer Test und wir wollen hier noch mehr Selbstvertrauen für die kommende Saison tanken", versichert Roggisch.

Zebras sind heiß auf die Löwen

Christian Dissinger vom THW Kiel (li.) im Zweikampf mit Hendrik Pekeler von den Rhein Neckar Löwen

Für die bislang neunmal siegreichen Kieler, die zum insgesamt 19. Mal dabei sind, wäre es der Jubiläumstitel. Entsprechend heiß sind die "Zebras", die in der Meisterschaft zuletzt zweimal von den Löwen abgehängt wurden. Für Kiels Torhüter Niklas Landin ist der Supercup ein perfekter Start in die Saison: "Es ist einfach immer richtig geil, solche Spiele zu spielen. Es sind viele Zuschauer in der Halle, und es geht sofort um eine Trophäe. Da ist es ganz klar, dass wir das Spiel unbedingt gewinnen wollen." Zwar hat der seit 1994 zwischen dem Meister und dem Pokalsieger ausgespielte Supercup nicht die Bedeutung der anderen beiden Titel, doch in die Vitrine würden sich die Rivalen den Pott nur allzugern stellen. "Wir wollen mit einem Erfolg Selbstvertrauen für die Saison tanken", sagte THW-Trainer Alfred Gislason.

Die Vorbereitung lief gut

Noch im letzten Jahr konnten die Löwen den Titel erstmalig gewinnen. Mit 27:24 setzten sie sich gegen den SC Magdeburg durch. Und auch jetzt ist die Mannschaft wieder gut drauf. Die Vorbereitung wurde ohne schwerwiegende Verletzungen überstanden und bereits am Wochenende konnten die Löwen erfolgreich ins Achtelfinale des DHB-Pokals einziehen. Das Duell gegen die Kieler im Supercup verspricht dann noch einmal eine genaue Standortbestimmung vor dem Ligastart am Wochenende. "Für mich ist der THW Ligafavorit, aber wir sind stark und werden das auch zeigen", sagt Roggisch.

Sportlicher Leiter der Rhein-Neckar Löwen Oliver Roggisch (2.v.r.) während der Meisterfeier 2017

Saisonziel ersten drei Plätze

Auch in diesem Jahr sind die Löwen als amtierender Meister wieder die gejagten in der Liga. Nach zwei Meisterschaften ist der dritte Titel in Folge allerdings kein Muss für die Mannheimer. "Unser Ziel ist es, unter die ersten drei der Tabelle zu kommen", stellt Roggisch klar. "Wenn wir dann noch ganz oben angreifen können: umso schöner." Der Druck liege in diesem Jahr ganz klar bei den Kielern. Mit diesem Kader und den Möglichkeiten sei außer dem Meistertitel nichts anderes zu erwarten. Auch THW-Manager Thorsten Storm machte unlängst kein Geheimnis mehr daraus und erklärt Kiel damit zum Titelanwärter Nummer eins - vor den Löwen.

Kaderplanung ist abgeschlossen

Für die wird es also schwer, die Meisterschaftsträume zu wiederholen. Nicht zuletzt wegen des Karriereendes von Weltklasse-Rückraumspieler Kim Ekdal Du Riez. "Es ist sicher kaum möglich, Du Riez wirklich zu ersetzen. Aber wir haben einen guten Kader, den wir an den richtigen Stellen ergänzt haben", versichert Roggisch. Und auch deshalb wollen die Löwen direkt zu Beginn der Saison ein klares Zeichen in Richtung Konkurrenz setzen und als Sieger die Porsche Arena verlassen. "Der Titel hat zwar nicht die größte Bedeutung, aber es geht gegen Kiel - da wollen wir alles in die Waagschale werfen", verkündet Andy Schmid, Rückraumspieler der Löwen.