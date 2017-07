Handball | Historie Handball-Legende Bernhard Kempa ist tot

So funktioniert der Kempa-Trick

Der Kempa-Trick ist ein Angriffsspielzug im Handball, der nach seinem Erfinder Bernhard Kempa benannt ist. Dabei spielt ein Akteur den Ball hoch in den Sechs-Meter-Raum zwischen der gegnerischen Abwehr und dem Tor. Ein Spieler seiner Mannschaft springt in den freien Raum, fängt den Ball in der Luft und wirft aufs Tor. Im Idealfall wird der Versuch mit einem Treffer gekrönt. "Ein Anspieler hebt den Ball über die Abwehr, sein Mitspieler springt möglichst hoch in den Wurfkreis, fängt den Ball noch im Flug mit einer oder zwei Händen und wirft ein Tor", hatte Kempa seine Idee damals sogar schriftlich festgehalten. Seine Premiere feierte der Trick am 24. März 1954 bei einem inoffiziellen Länderspiel zwischen Deutschland und Schweden in der Karlsruher Schwarzwaldhalle.