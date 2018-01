Handball | EM in Kroatien Gensheimer vor Spanien-Spiel in der Kritik

Uwe Gensheimer spielt bislang eine durchwachsene EM. Will sich der gebürtige Mannheimer seinen großen Traum erfüllen, muss gegen Spanien eine Leistungssteigerung her.

Uwe Gensheimer führt das deutsche Team bei der EM in Kroatien als Kapitän an

Körperpflege, Wellness, ein gemeinsames Abendessen mit dem Team: Uwe Gensheimer genoss den spielfreien Tag in vollen Zügen. "Es hat uns gut getan, mal nicht so viel mit Handball am Hut zu haben", sagte Gensheimer. Die durchwachsenen EM-Auftritte haben ihre Spuren hinterlassen beim Kapitän der deutschen Handballer.

"Ich weiß, dass ich noch nicht gespielt habe, wie ich es von mir gewohnt bin und es andere von mir gewohnt sind", sagte Gensheimer im ZDF-Interview: "Das tut ein Stück weit weh, aber ich werde nicht aufgeben, es zu probieren. Auch gegen Spanien."

0:35 min Mehr Info Handball | EM Uwe Gensheimer: "Ich kann das normalerweise besser" DHB-Kapitän Uwe Gensheimer über seine eigene Leistung bei der Europameisterschaft, die zuletzt kritisiert wurde.

"Endspiel" gegen Spanien

Soll sein großer Traum von einem Titel mit der Nationalmannschaft nicht schon in der Hauptrunde platzen, das weiß Gensheimer, dann muss im "Endspiel ums Halbfinale" gegen die Iberer am Mittwoch (20.30 Uhr/ZDF) eine Leistungssteigerung her. Auch und vor allem bei ihm.

Kaum Gefahr im Gegenstoß, schwache Wurfausbeute vom Siebenmeterpunkt, Wackler in der Defensive: Die bisherigen Vorstellungen Gensheimers bei der EM geben Rätsel auf. Dem 31-jährigen Starspieler von Paris St. Germain fehlen die Leichtigkeit und der Killerinstinkt, die ihn im Verein seit Jahren auszeichnen. Die Tormaschine stockt. Der Mann mit dem genialen Handgelenk wirkt gehemmt.

0:25 min Mehr Info Handball | EM Uwe Gensheimer: "Die Spanier spielen mit zwei Abwehrexperten" Deutschlands Kapitän Uwe Gensheimer über den nächsten Gegner bei der Handball-Europameisterschaft und die fehlenden Tore aus "der zweiten Welle hinten raus".

Formkurve zeigt nach unten

Nach starkem Turnierauftakt und neun Toren gegen Montenegro zeigte die Formkurve des Königsklassen-Torschützenkönigs in den folgenden Spielen nach unten. Gegen Slowenien verwarf der ehemalige Spieler der Rhein-Neckar Löwen gleich drei Siebenmeter, im Anschluss an die Partie gegen Dänemark (25:26) gab es sogar öffentliche Kritik vom Bundestrainer Christian Prokop.

"Ich war mit der Leistung auf Linksaußen nicht hundertprozentig zufrieden", begründete Prokop die frühe Auswechslung seines Kapitäns. Nachdem er tags zuvor für viele überraschend den Kieler Rune Dahmke nachnominiert hatte, ließ er Gensheimer gegen Dänemark nach einer schwachen Anfangsphase fast die gesamte Partie auf der Bank schmoren. Dahmke bekam anschließend ein Sonderlob.

Den lahmenden Gegenstoß hat Prokop als eines der Hauptprobleme des deutschen Offensivspiels ausgemacht. Obwohl die Abwehr inzwischen einen überragenden Job macht, fallen bislang kaum leichte Tore. "Gerade beim Thema Tempospiel müssen wir uns deutlich steigern, wenn wir eine Chance haben wollen", sagte Prokop mit Blick auf die Partie gegen Spanien - eine klare Ansage an Gensheimer und Co.

0:47 min Mehr Info Handball | EM Christian Prokop: "Uwe ist ein ganz entscheidender Baustein" - Deutschlands Handball-Bundestrainer Christian Prokop über seinen Kapitän Uwe Gensheimer, der zuletzt in die Kritik geraten war.

Zuschauer beim EM-Titel

Gensheimers Geschichte mit der Nationalmannschaft ist seit jeher eine besondere. Seit seinem Debüt im Jahr 2005 ist der gebürtige Mannheimer immer mehr in die Rolle einer prägenden Figur im Team des Deutschen Handballbundes (DHB) gewachsen. Doch ein Titel im Trikot mit dem Adler auf der Brust fehlt dem trickreichen Torjäger noch immer. Das EM-Finale 2016, den großen Triumph unter dem damaligen Coach Dagur Sigurdsson, musste Gensheimer verletzt von der Tribüne aus verfolgen.

Im vergangenen Jahr bei der Weltmeisterschaft in Frankreich war ihm unter schwierigsten Umständen erneut der große Coup verwehrt geblieben. Wegen des plötzlichen Todes seines Vaters reiste Gensheimer erst verspätet an. Das Aus im Achtelfinale gegen Katar war eine sportliche Enttäuschung. Ein Nackenschlag, der sich in Kroatien nicht wiederholen soll.