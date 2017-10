Handball | Champions League Rhein-Neckar Löwen siegen souverän

Die Rhein-Neckar Löwen haben in der Champions League die Tabellenführung der Vorrundengruppe A übernommen. Der deutsche Handball-Meister gewann gegen den kroatischen Serienmeister HC Zagreb mit 31:24 und hat nun 8:2 Punkte auf dem Konto.

Vor 2.955 Zuschauern in der Mannheimer Arena war Hendrik Pekeler mit acht Treffern bester Torschütze der Nordbadener, die zunächst nicht so gut in die Begegnung kamen. Zu Beginn war es Mads Mensah Larsen mit seinen Treffern aus dem Rückraum, der die Gastgeber im Spiel hielt.