Handball | Champions League Rhein-Neckar Löwen mit Remis gegen Skopje

Die Rhein-Neckar Löwen haben in der Champions League einen wichtigen Punkt erkämpft. Gegen Titelverteidiger Vardar Skopje kam der deutsche Handball-Meister am Sonntag zu einem 21:21 (11:11)-Unentschieden.

Vor 4.251 Zuschauern in der Mannheimer SAP Arena waren Mads Mensah Larsen und Alexander Petersson mit jeweils vier Treffern beste Torschützen der Kurpfälzer, die erstmals nach neun Auswärtspartien in Serie wieder in eigener Halle antraten.