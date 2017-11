Handball | Champions League Rhein-Neckar Löwen blamieren sich in Zagreb

Die Löwen enttäuschten dabei auf ganzer Linie und zeigten eine phasenweise desolate Leistung. Für die Kurpfälzer war die Pleite ein schwerer Rückschlag im Kampf um eine Topplatzierung in der Vorrundengruppe A, in der die Nordbadener mit nun 12:8 Zählern auf Rang vier bleiben.

Vor 3.000 Zuschauern war Gudjon Valur Sigurdsson mit neun Treffern bester Torschütze des Bundesligisten, der einen katastrophalen Start in die Begegnung erwischte. Die Löwen verteidigten in der 5:1-Formation ohne jeglichen Körperkontakt und erlaubten sich in der Anfangsphase einige unvorbereitete Torabschlüsse. Nach einer Viertelstunde lag der deutsche Meister mit 5:10 zurück. Trainer Nikolaj Jacobsen stellte danach auf eine 6:0-Variante in der Deckung um, doch die eklatanten Abwehrschwächen blieben und die Löwen gingen mit einem 13:17-Rückstand in die Pause.