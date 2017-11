Handball | Champions League Müde Löwen verlieren in Skopje

Die Mannheimer unterlagen im Spitzenspiel beim Gruppenersten und Titelverteidiger HC Vardar Skopje aus Mazedonien 26:30 (13:17). Es war die erste Niederlage in der laufenden Champions-League-Saison für die Löwen, die vorerst mit elf Punkten Tabellenzweiter bleiben. Der Rückstand auf Skopje beträgt jedoch bereits fünf Zähler. In Mazedonien lagen die Gastgeber von Beginn an in Führung und gaben diese nicht mehr aus der Hand.