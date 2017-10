Handball | Champions League Löwen krönen perfekte "Monsterwoche"

Die Rhein-Neckar Löwen haben im vierten Spiel in sieben Tagen den vierten Sieg eingefahren. Beim schwedischen Vertreter IFK Kristianstad siegte der Deutsche Meister in der Champions League souverän mit 35:22 (18:12).

Trainer Nikolaj Jacobsen schonte nach den Strapazen der vergangenen Tage einige Stammkräfte, was an der Dominanz seiner Mannschaft aber nichts änderte. Die Löwen griffen in Ballbesitz konsequent mit dem siebten Feldspieler an und überzeugten im ersten Durchgang mit einer Angriffseffektivität von 75 Prozent.