Handball | Champions League Löwen holen nach Krimi gegen Barcelona einen Punkt

In einem echten Krimi haben die Rhein-Neckar Löwen in der Handball-Champions-League einen Punkt gegen den FC Barcelona geholt. Die Mannheimer legten beim 31:31 eine tolle Aufholjagd hin, nachdem sie zur Halbzeit mit 12:18 hinten lagen. Patrick Groetzki traf mit der Schlusssirene zum umjubelten Ausgleich.

Der enge Terminkalender wird die Löwen wohl noch weiter beschäftigen. Laut Spielplan müssen die Löwen am 11. November zunächst in der Bundesliga beim SC DHfK Leipzig antreten, am 12. November dann in der Champions League in Barcelona. "Mit dieser Terminierung wurde eine Grenze überschritten", sagte Löwen-Geschäftsführerin Jennifer Kettemann dem "Mannheimer Morgen".