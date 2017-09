Handball | Bundesliga Rhein-Neckar Löwen siegen in Gummersbach

Rhein-Neckar Löwen siegen in Gummersbach

Die Rhein-Neckar Löwen setzten sich am Freitagabend beim VfL Gummersbach durch. Der Meister aus Mannheim bezwang den VfL mit 29:26 (13:8).

Patrick Groetzki feierte mit den Rhein-Neckar Löwen den Auswärtssieg in Gummersbach

Die Basis für den Auswärtserfolg legten die Rhein-Neckar Löwen in der ersten Halbzeit. Die Mannheimer ließen in den ersten 30 Minuten nur 8 Gegentore zu, besonders Torhüter Andreas Palicka konnte sich ein ums andere Mal auszeichnen. Der VfL Gummersbach seinerseits produzierte zu viele technische Fehler, sodass die Löwen eine 5-Tore-Führung mit in die Pause nehmen konnten.