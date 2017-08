Handball | Bundesliga Löwen gewinnen Krimi in Lemgo

Fünf Minuten vor dem Seitenwechsel führten die Lemgoer, die in der vergangenen Spielzeit nur knapp dem Abstieg entgangen waren, mit 14:12. Vier Treffer in Serie sorgten dann für die Pausenführung der Mannheimer, deren Spiel aber auch in der zweiten Hälfte sehr fehlerbehaftet blieb. Torhüter Andreas Palicka half mit seinen Paraden für die Löwen, den Sieg in einem schwachen Spiel zu sichern.