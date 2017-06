Halimi und Nedelew gehen Mainz 05 holt Stürmer Kenan Kodro

Kodro absolvierte für Osasuna in der Vorsaison 28 Spiele, in denen er sieben Tore erzielte. "Er ist physisch robust, durchsetzungs- und abschlussstark, aber auch technisch versiert, ballsicher und gut ins Kombinationsspiel einzubinden", lobte FSV-Sportdirektor Rouven Schröder den Neuzugang.

Getrennt haben sich die Mainzer von Besar Halimi und Todor Nedelew. Halimi verleihen die 05er für ein Jahr an den dänischen Vizemeister Brondby Kopenhagen. Der 22 Jahre alte Offensivspieler war 2015 von den Stuttgarter Kickers nach Mainz gewechselt, dann aber sofort an den damaligen Zweitligisten FSV Frankfurt ausgeliehen worden. In der Vorsaison kam Halimi nur in der Mainzer Reserve in der 3. Liga zum Einsatz.