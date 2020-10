Fünf Kilo abnehmen in einer Woche? Für Kampfsportler ist das keine Seltenheit. Schicht um Schicht eingehüllt in einen luft- und flüssigkeitsdichten Kokon beginnt die Schwitzerei. Jedes Gramm zählt.

Es geht um diesen einen Moment. Der Gang auf die Waage. Jedes Gramm zählt. Hier entscheidet sich, ob der Sportler zum Wettkampf in seiner Gewichtsklasse zugelassen wird. Diese Gewichtsreduktion hält ganze zehn Sekunden. Dann wird das Traumgewicht wieder zunichte gemacht. Es geht nur um diese eine Zahl. Eine Zahl, die auf das Gramm genau stimmen muss - und das jedes Mal aufs Neue.

Für Judoka Sappho Coban (Karlsruhe) gehört dieses so genannte "Gewichtmachen" zum Wettkampf dazu, wie für andere Sportler der richtige Wettkampfdress. Diesen Prozess kennen viele Kampfsportler. Im Judo, im Ringen oder beim Boxen - überall wird abgekocht. Die 25-Jährige Nationalkader-Athletin Coban kämpft bis 57 Kilogramm. Ihr Wohlfühlgewicht im Alltag liegt aber drei Kilo über ihrer Gewichtsklasse.

Wie funktioniert dieses "Gewichtmachen"?

Wie in jedem Profisport wird auch im Kampfsport jede Ressource ausgereizt. Also auch die Gewichtskomponente. Athleten wie Sappho Coban versuchen durch die kurzfristige Gewichtsreduktion ihre Erfolgschancen in der nächstniedrigeren Gewichtsklasse zu erhöhen. Sie reduzieren ihr Körpergewicht bis zum geforderten Limit, ohne dabei Muskelmasse zu verlieren. Kurzfristig wird "abgekocht": Wasser wird ausgeschwitzt und nicht nachgetrunken.

"Es gibt viele verschiedene Methoden. Man muss nur seine finden." Sappho Coban

Abkochen im "Leichensack"

Ob Mülltüte, Frischhaltefolie oder Regenjacke. Alles, was luft- und flüssigkeitsdicht ist, erfüllt hier seinen Zweck. Die deutsche Vize-Meisterin Sappho Coban besitzt sogar einen professionellen Schwitzanzug, der extra für das Abkochen ausgelegt ist. Oftmals reichen schon 15 Minuten Bewegung im Schwitzanzug, um die Schweißproduktion so richtig in Fahrt zu bringen. Beim Nachschwitzen unter der warmen Bettdecke purzeln die Kilos noch einfacher und entspannter. Eingewickelt wie in einem Leichensack kann das Abkochen beginnen.

Die "Todessauna"

Bei dieser Methode versuchen Athleten durch passives Ausschwitzen ihrem Körper Wasser zu entziehen. Diese Methode ist sehr kurzfristig. Auch Coban greift am "Tag der Waage" gerne auf die Saunamethode zurück. Durch zusätzlich reduziertes Essverhalten ist der Körper geschwächt und bewegungsfaul. Ein entspannender Saunagang oder ein heißes Bad ist da oft verlockender als ein Läufchen.

Reduktion von Nahrung und Flüssigkeit

"Viele machen es auch langfristiger, indem sie die Kohlenhydrate weglassen," erklärt die Kampfsportlerin. Hierbei hat jeder Athlet seine eigenen Tipps und Tricks auf Lager. So fördern Brennnesseltee und Ananas die Entwässerung, während ein hoher Natrium- oder Kohlenhydratkonsum Wasser im Körper speichert. Je länger der Verzicht auf Essen, desto ungemütlicher wird es. Eins steht fest: Kurz vor der Waage sollte man am besten keinen ausgehungerten Kampfsportler verärgern.

Das Gefühl vor der Waage

"Man fühlt sich komplett k.o. und möchte gar nichts mehr machen. Man denkt nur noch an Trinken und an die Waage. Man zählt jede Minute." Sappho Coban

Am Tag der Waage sind viele Athleten schwächer denn je. Die wenigsten könnten zu diesem Zeitpunkt Höchstleistung abrufen. Ein Glück, dass der eigentliche Kampf erst einen Tag später beginnt. Nach der Waage wird "aufgetrunken" und selbstverständlich ordentlich gefuttert. Kaum ein Athlet trifft ohne Getränk am Ort der Waage ein. Der gewollte Jo-Jo Effekt wird provoziert. Bis zum Wettkampfstart sind die Kilos wieder da, wo sie hingehören, der Wasserhaushalt wurde aufgefrischt, und der Magen wieder aufgedehnt.

Die Gefahren des "Gewichtmachens"

Doch diese Art der Gewichtsreduktion ist extrem gefährlich. Je mehr der Körper dehydriert wird, desto mehr steigen die gesundheitlichen Risiken. "Die schlimmste Folge kann der Tod sein", warnt der Judo Mannschaftsarzt und ehemalige Judoka Christoph Lambert. "Ich weiß von Frauen, die ihre Tage nicht mehr bekommen haben; ich weiß von Nierensteinen. Generell können viele innere Organe geschädigt werden. Da muss man einfach extrem aufpassen, gerade bei jungen Athleten", ergänzt Lambert.

Diese Manipulation des Organismus kann schwerwiegende Folgen haben. Das Herz-Kreislauf-System wird geschwächt und vor allem die Nieren leiden unter der Entwässerung. Einige Kampfsportler haben schon gefährliche Gradwanderungen durchlitten. Dennoch entscheiden sich die meisten für den bewussten Jo-Jo-Effekt. Wie Judoka Sappho Coban: "Ich denke das Entscheidende ist der Kraftvorteil." Die vermeintlich größere Erfolgsaussicht ist im Kampfsport der Antrieb für disziplinierte Selbstkasteiung.