Ukrainische Gehörlosensportler in Sportschule untergebracht

Der Sport hält in Krisenzeiten zusammen. Der Gehörlosensportverein Frankenthal und der Landessportbund Rheinland-Pfalz haben 28 gehörlose Sportlerinnen und Sportler aus der Ukraine in Schifferstadt untergebracht.

Unter den gehörlosen Geflüchteten sind auch 14 Kinder im Alter ab vier Jahren. Die ukrainischen Familien leben seit ihrer Ankunft am 4. März in Zweibett-, Vierbett- oder Sechsbettzimmern in der Sportschule Schifferstadt, die zum Landessportbund Rheinland-Pfalz (LSB) gehört. Wegen ihrer Hörbehinderung durften auch die Männer ausreisen. Die Generalmobilmachung in der Ukraine hatte für sie nicht gegolten.

Die ukrainischen Geflüchteten sind vom Gehörlosensportverein in Tscherkassy, einer 280.000 Einwohnerstadt, 200 Kilometer südöstlich von Kiew gelegen. Der Kontakt in die Pfalz kam über Irina Hopfinger zu Stande, die Mitglied im GSC Frankenthal ist. Hopfingers Vater Aleksandr Aleksandrov ist der Präsident des Gehörlosensportvereins in Tscherkassy.

Landessportbund und GSC Frankenthal kümmern sich

Nachdem die Gruppe aus Tscherkassy beim GSC Frankenthal um Hilfe gebeten hat, bat dieser den LSB um Unterstützung. "Ich bin sehr dankbar wie schnell und vor allem auch unbürokratisch der Landessportbund reagiert hat", sagt Daniel Haffke, Vorsitzender des GSC Frankenthal und ergänzt: "Ohne den LSB wäre das alles nicht möglich gewesen." Elke Libowsky, die für den LSB arbeitet und die Sportschule in Schifferstadt leitet, sagt: "Das war eine ganz schnelle spontane Angelegenheit. Wir konnten gar nicht nein sagen."

Für Elke Libowsky und ihr Team ist die Betreuung der Geflüchteten eine "Herzensangelegenheit". Seit der Ankunft der ukrainischen Gehörlosensportler- und Sportlerinnen ist Libowsky jeden Tag rund zehn Stunden in der Sportschule und kümmert sich um die Geflüchteten. Sie bereitet Essen vor, spielt mit den Kindern und koordiniert die Spenden, die von den Menschen aus Schifferstadt vorbeigebracht werden. Die Kosten für die Unterbringung trägt zurzeit der Landessportbund.

GSC Frankenthal lebt "Integration durch Sport"

Wie Elke Libowsky sind auch Daniel Haffke und Irina Hopfinger vom GSC Frankenthal derzeit jeden Tag in der Sportschule. Ohne die beiden läuft nicht viel, sie dolmetschen gemeinsam von ukrainischer Gebärdensprache ins Deutsche. Haffke versucht alles, um die Geflüchteten möglichst schnell zu integrieren. Ab dieser Woche werden sie voraussichtlich auch bei Sporteinheiten des GSC Frankenthal mitmachen. Haffke ist gerade dabei Dinge wie Versicherungen und Transport abzuklären.

Der GSC Frankenthal gehört zu den Stützpunktvereinen des Bundesprogramms "Integration durch Sport" des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB). Vereine wie der GSC Frankenthal zeichnen sich als Stützpunktverein dadurch aus, dass sie sich über den Sport hinaus für die Integrationsarbeit in ihrem Umfeld engagieren und so aktiv das gesamtgesellschaftliche Zusammenleben mitgestalten. Genau das machen Haffke, Hopfinger und andere gerade in Schifferstadt.

Unterkunft gesucht

Die Geflüchteten selbst sind sehr dankbar für ihre Unterkunft und vor allem sind sie hier in Sicherheit. In ihren Gedanken sind aber ständig in der Heimat. "Wir sind zwar gut hier angekommen, aber natürlich sind wir traurig. Wir haben viele Freunde, Bekannte und Verwandtschaft in der Ukraine. Wir fragen uns ständig wie es denen geht und ob sie noch leben - das tut einfach weh", erzählt beispielsweise Aleksandr Aleksandrov.

In der Sportschule können die Geflüchteten aus der Ukraine zunächst bis Anfang Mai bleiben. Danach ist die Sportschule wegen diverser Trainingslager und Lehrgänge belegt. Der LSB, der GSC Frankenthal und auch die Stadt Schifferstadt suchen auf Hochtouren nach einer Lösung für die Zeit danach.

Schifferstadts Bürgermeisterin Ilona Volk ist zuversichtlich, dass geeignete Unterkünfte gefunden werden. Nach Möglichkeit sollte die Gruppe aber, so weit es geht, gemeinsam untergebracht werden. Aufgrund ihrer Hörbehinderung ist dies für die Familien von großem Vorteil.