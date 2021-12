Gabriel Clemens vom Dartverein Kaiserslautern ist bei der Darts-WM in London in der dritten Runde ausgeschieden. Auch Florian Hempel hat es nicht ins Achtelfinale geschafft.

Gabriel Clemens ist als letzter verbleibender Deutscher bei der Darts-Weltmeisterschaft in London ausgeschieden. Der 38 Jahre alte Saarländer verlor in der dritten Runde gegen den walisischen Spitzenspieler Jonny Clayton mit 0:4 und konnte seinen Achtelfinal-Einzug aus dem Vorjahr damit nicht wiederholen. "Er hat absolut verdient gewonnen und in der Form ist er ein Kandidat für den Titel", sagte Clemens nach der Partie bei Sport1 über seinen Gegner.

Darts-WM: Gabriel Clemens gegen Jonny Clayton nahezu chancenlos

Der "German Giant", wie Clemens genannt wird, konnte lediglich vier Legs gewinnen und war dem stark aufspielenden Favoriten fast über die komplette Spieldauer unterlegen. "Es war wirklich verdammt schwierig. Er hat einfach gut gespielt und das muss man anerkennen", sagte Clemens. Clayton spielt nun gegen den Engländer Michael Smith. Schon in seinem Zweitrundenmatch gegen Lewy Williams (3:0) hatte Clemens unter seinen Möglichkeiten agiert und von der Doppelschwäche des walisischen Rivalen profitiert. Vor einem Jahr hatte Clemens überraschend Titelverteidiger Peter Wright aus Schottland besiegt und damit als erster Deutscher überhaupt die Runde der letzten 16 beim wichtigsten Turnier der Welt erreicht.

Auch Hempel verpasst Achtelfinale bei Darts-WM

Debütant Florian Hempel hat bei der Darts-WM in London einen weiteren Überraschungscoup verpasst. Sechs Tage nach seinem Sensationssieg gegen den Weltranglistenfünften Dimitri van den Bergh aus Belgien unterlag der Kölner dem Australier Raymond Smith mit 1:4. "Ich bin an mir selbst gescheitert. Die Chancen waren da. Ich weiß, was ich spielen kann", sagte Hempel nach seiner Niederlage im Gespräch mit Sport1: "Das, was ich heute gezeigt habe, ist nicht mal ansatzweise das, was ich zeigen will." Die Darts-WM ist für die deutschen Profis damit schon vor dem Achtelfinale beendet. Die beiden weiteren Teilnehmer Martin Schindler und Fabian Schmutzler waren in Runde eins ausgeschieden.