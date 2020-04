Dank einer Ausnahmegenehmigung des Sozialministeriums dürfen die Profi-Fußballvereine seit Dienstag wieder trainieren. Der Umgang mit dieser Entscheidung ist bei den baden-württembergischen Zweitligisten unterschiedlich: ein Überblick.

Dienstag

Nachdem am Dienstag die Ausnahmegenehmigung des Sozialministeriums Baden-Württemberg in Kraft trat, hat der VfB Stuttgart noch am gleichen Tag sein Training wiederaufgenommen. In kleinen Gruppen absolvierten die Profis von Trainer Pellegrino Matarazzo am Dienstag nach gut drei Wochen erstmals wieder Einheiten auf dem Trainingsgelände. "Die eingeschränkte Wiederaufnahme des Trainingsbetriebs ist ein wichtiger Schritt für uns", sagte der VfB-Vorstandsvorsitzende Thomas Hitzlsperger.

Genehmigung mit Auflagen für Profifußball in Baden-Württemberg Für die Fußballer gilt seit Dienstag eine Ausnahmegenehmigung unter "strengsten Abstands- und Hygiene-Auflagen", wie das Sozialministerium mitteilte. Die Trainingseinheiten dürfen aufgrund der Coronavirus-Krise nur im Freien und mit nicht mehr als fünf Spielern in einer Gruppe stattfinden.

Mittwoch

Für die Profis des 1. FC Heidenheim wird am Mittwoch die Zeit mit ausschließlich individuellem Heimtraining zu Ende gehen. Weil es die neue Ausnahmeregelung des Sozialministeriums Baden-Württemberg unter Abstands- und Hygienevorschriften erlaubt, wird der Fußball-Zweitligist das Training in kleinen Gruppen mit maximal fünf Spielern wieder aufnehmen. Zeitversetzt soll auf bis zu drei Plätzen trainiert werden. "Um kontaktlose Übungseinheiten zu garantieren, erscheinen die Profis bereits in ihrer Sportkleidung, begeben sich alleine zum Trainingsplatz und werden anschließend zu Hause duschen und dort ihre Trainingskleidung selbst waschen", teilte der Verein am Dienstag mit. Seit dem 14. März hatte die Mannschaft von Trainer Frank Schmidt individuell trainiert, Laufeinheiten sollen die Profis weiterhin individuell absolvieren.

Donnerstag

Der abstiegsbedrohte Fußball-Zweitligist Karlsruher SC wird am Donnerstag das Training in Kleingruppen wieder aufnehmen. "Wir werden den morgigen Mittwoch noch dazu nutzen, Trainingssteuerung und Umsetzung im Detail zu planen", sagte KSC-Trainer Christian Eichner am Dienstag. Zuvor war eine Verordnung des Sozialministeriums Baden-Württemberg mit einer Ausnahmegenehmigung für die Fußballprofis in Kraft getreten und hatte die Zeit des ausschließlich individuellen Trainings daheim beendet. Die Verordnung für Baden-Württemberg erlaubt Training im Freien unter Hygiene- und Abstandsregeln in Gruppen von maximal fünf Teilnehmern. "Wir sind glücklich, unseren Beruf jetzt wieder zumindest weitestgehend normal ausüben zu können, über allem steht selbstverständlich aber weiterhin die Gesundheit der kompletten Bevölkerung", sagte Eichner. Unabhängig vom Sportlichen prüft der Karlsruher SC die Einleitung eines Insolvenzverfahrens. Eine entsprechende Entscheidung haben nach SWR-Informationen die Vereinsgremien getroffen.

SV Sandhausen macht keine Angaben

Sandhausens Präsident Jürgen Machmeier kündigte an, dass bis zum 05.04. individuell trainiert wird. Danach wolle man entscheiden, ob ein Training in Kleingruppen möglich ist. Der Verein wollte sich am Dienstag auf SWR-Anfrage nicht äußern, ob die Mannschaft das Training diese Woche wieder aufnehmen wird.