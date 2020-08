Die Fans sind geteilter Meinung, was die Rückkehr der Fans in den Stadien betrifft. SWR Sport hat in Stuttgart und Mainz Meinungen dazu eingeholt.

Sollen die Bundesliga-Stadien kommende Saison wieder mit Zuschauern gefüllt werden? "Es kann nicht jeder jeder zu Hause hocken und noch zwei Jahre warten", sagt Iris Becker in Stuttgart. Dem entgegen steht die Meinung von Bernd Hauer: "Es ist wichtiger, dass wir die Schulen wieder zum Laufen kriegen und dafür sorgen, dass ein Lockdown nicht mehr kommt."

Bis zum 1. November sind in Baden-Württemberg Veranstaltungen mit mehr als 500 Leuten verboten. Mindestens genauso lange müssen sich die Menschen in Rheiland-Pfalz gedulden. Danach könnte man die Stadien doch wieder füllen – denkt zumindest die Deutsche Fußball Liga (DFL). Im 41-seitigen Konzept wird vorgestellt, wie die Rückkehr der Fans in die Stadien ablaufen könnte. In der Umfrage von SWR Sport sind die Menschen geteilter Meinung:

Das Konzept der DFL birgt durchaus interessante Ansätze für eine kleine Annäherung an Zeiten, in denen Stadien noch bebten. Wenn aber die Stehplätze leer bleiben, Gästefans partout nicht ins Stadion kommen und die Stadionauslastung zwischen 20 und 40 Prozent liegt – ist das noch der Sport, den so viele lieb(t)en?

Von personalisierten Tickets ist im DFL-Konzept die Rede. So könnten gegebenenfalls Infektionsketten nachverfolgt werden. Zudem müssten die einzelnen Stadien eigene An- und Abreisekonzepte ausarbeiten. Alkohol soll es nicht geben.

Letztendlich haben die Gesundheitsminister der einzelnen Länder das letzte Wort und die werden sich nach eigenen Aussagen frühestens kommenden Montag zur Zuschauer-Debatte äußern.