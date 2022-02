Ex-Profi Zoltan Sebescen spricht über die schlimmste Phase seines Lebens

Der ehemalige Fußball-Profi Zoltan Sebescen absolvierte 72 Spiele in der Fußball-Bundesliga. Ein Zeckenbiss sorgte dafür, dass es nicht noch mehr wurden. Bei SWR Sport in Baden-Württemberg spricht er über seine Leidenszeit.

Der in Ehingen geborene Zoltan Sebescen startete seine Karriere bei den Stuttgarter Kickers. Über den VfL Wolfsburg ging es weiter zu Bayer Leverkusen, mit dem Werksklub stand er sogar im Champions-League-Finale 2002.

Wenig später war Zebescens Karriere dann vorbei. Eine Borreliose-Erkrankung in Folge eines Zeckenbisses verschlimmerte seine anhaltenden Kniebeschwerden und zwangen ihn zu einer Reha, die letztlich nicht den gewünschten Erfolg brachte.

Zebescen: "Die schlimmsten Jahre meines Lebens"

"Sicherlich die schlimmsten Jahre meines Lebens. Im Nachgang bestand mein Tagesablauf aus Reha. Ich bin morgens in die Reha um 8 Uhr und bin abends um 19 Uhr nach Hause gekommen. Und das über einen Zeitraum von zwei Jahren", sagte Zebescen über seine Leidenszeit. "Ich wollte nicht wahrhaben, dass das mit dem Knie nicht mehr funktioniert."

Insgesamt 13 Mal wird der heute 46-Jährige operiert, ehe er seine Karriere beenden muss. "Ich wollte so nicht aufhören, ich wollte mein Karriereende selber bestimmen. Ich wollte derjenige sein, der sagt: 'Bis hierhin und jetzt höre ich auf'. Diese Entscheidung ist mir so ein bisschen genommen worden von einer kleinen Zecke. Schade", sagte Zebescen weiter.

Für den VfB Stuttgart "müssen Punkte her"

Ganz vom Fußball lassen kann Sebescen auch heute noch nicht. Mittlerweile kickt er für den TV Unterboihingen in der Kreisliga A. In der Bundesliga drückt der Stuttgarter dem VfB im Abstiegskampf die Daumen.

In den Spielen der Schwaben laufe zwar vieles gut, aber "wenn die Punkte am Ende des Tages eben nicht da sind, dann findet man sich auf dem vorletzten Tabellenplatz wieder, mit schon einem kleinen Abstand auf den Relegationsplatz", sagte Zebescen. "Es wird nicht reichen, einfach gut zu spielen. Da müssen die Punkte her." Dabei würde Zebescen vor allem auf erfahrene Profis setzen: "Die können die jungen Spieler mitziehen."

Zebescen: Hoffenheim und Freiburg haben VfB den Rang abgelaufen

Aktuell sieht Zebescen den VfB nur als die fußballerische Nummer drei in Baden-Württemberg. "Wenn man ganz ehrlich ist, haben Freiburg und Hoffenheim dem VfB ein bisschen den Rang abgelaufen. Nicht nur die letzten Wochen gesehen, vielleicht auch diese Saison. Hoffenheim hat sich in den letzten Jahren sehr stabilisiert, und was Freiburg gemacht hat: Chapeau, das ist Konstanz pur. Also ich würde sicherlich nicht den VfB nennen können jetzt", sagte Zebescen auf die Frage zur Nummer eins im Südwesten.