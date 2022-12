Der passionierte Fußballfan aus Dunningen (Schwarzwald) gehört zu den mehr als 20.000 Volunteers bei der Fußball-WM in Katar. Es ist seine fünfte WM-Teilnahme als freiwilliger Helfer.

In Katar ist Hubert Bihler fast schon ein Star. Der Mann mit dem markanten weißem Bart wird in diesen WM-Tagen auf der Straße erkannt. Viele haben in den Medien die Geschichte des "Old German Volunteer" gelesen. "Mich sprechen wildfremde Leute an, auch Nicht-Volunteers", erzählt Bihler fröhlich im SWR-Gespräch.



Die Menschen bezeichnen ihn als "Volunteer-Legende" und bitten häufig um ein gemeinsames Foto. Die WM-Endrunde in Katar ist bereits seine fünfte als Volunteer. Bei der Heim-WM in Deutschland 2006 hatte der pensionierte Lehrer seine Karriere als freiwiller Helfer begonnen, danach war er auch 2010, 2014 und 2018 dabei. Die WM 2018 in Russland sollte eigentlich sein letztes Turnier als Volunteer sein, doch dann verstarb seine Frau unerwartet. "Danach wollte ich eine neue Erfahrung machen und habe daher beschlossen, mich als Volunteer für Katar zu bewerben."

Die Volunteers - eine bunte Truppe

In Katar wurde Bihler fast die ganze Zeit im Bereich Medien-Support im Stadion 974 eingesetzt, einem der acht hochmodernen Spielorte und dem ersten vollständig rückbaubaren Stadion der WM-Geschichte. "Wir sorgen dafür, dass die Medienvertreter, die von der WM hier in Katar berichten, ihre Arbeit so reibungslos wie möglich machen können." So war Bihler zum Beispiel für 130 Fotografen zuständig, die beim Spiel zwischen Mexiko und Polen dabei waren. Er kümmert sich mit seinen Kolleginnen und Kollegen darum, dass die Laufwege zum Rasen, zur Pressekonferenz und zur Interview-Zone funktionieren, er kennzeichnet die Stühle der Fotografen und sorgt für Sauberkeit auf den Arbeitsplätzen.

Fotografen bei der Fußball-WM in Katar privat Hubert Bihler

Über 50 Sport-Großereignisse hat Bihler inzwischen miterlebt; diese erste Fußball-WM im arabischen Raum ist aber auch für diesen "alten Hasen" etwas ganz Besonderes: "Mich beeindrucken vor allem die Großzügigkeit und die Gastfreundlichkeit der Menschen.. Alles dreht sich um die Begegnungen, die wir erleben. Viele Volunteers kommen aus Indien, Pakistan, Mexiko oder Kolumbien." Es ist eine bunte Truppe, die Bihlers Leben "sehr bereichert".

"Da geht der Punk ab"

Vor allem die Partys rund um die Wohnanlagen der Volunteers begeistern den 76-Jährigen. "Da geht bis morgens drei oder vier Uhr der Punk ab - aufgrund der Temperaturen findet alles im Freien statt. Wir kommen ja oft sehr spät von den Spielen nach Hause. Mal ist Oman-Nationaltag, am Samstag haben wir den Saudi-Arabien-Tag gefeiert. Kürzlich haben sich die Russen präsentiert, das war auch ein sehr schöner Abend."

"Eine bunte Truppe": Hubert Bihler und die WM-Volunteers privat: Hubert Bihler

Am Sonntag wird er die Endspiel-Atmosphäre im 80.000 Fans fassenden Lusail-Stadion aufsaugen. Beim WM-Finale zwischen Argentinien und Frankreich ist Bihler für den Radio- und TV-Bereich eingeteilt. Es wird der Höhepunkt seiner spannenden Wochen in Katar werden.

Mit 80 zur WM in die USA?

Der Schwarzwälder hat so viele positive Eindrücke gesammelt, dass "die brutal kalten und klimatisierten Busse", in denen sich viele Leute (auch Bihler) eine Erkältung eingefangen haben, bald vergessen sein werden.



Ob er in vier Jahren bei der nächsten Fußball-WM in den USA, in Mexiko und Kanada wieder dabei sein will? "Wenn ich weiter fit und gesund bin, gerne", lacht er. Dann wäre Bihler 80.